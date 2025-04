Ucraina attacchi russi a Dnipro e Kharkiv Trump | Più facile trattare con Putin che con Zelensky

attacchi missilistici e di droni russi su varie regioni dell'Ucraina, dove si registrano almeno due morti, uno nella città di Dnipro, l'altro nella regione di Donetsk, in Donbass. A Kharkiv, bersagliata da droni, si registrano almeno 45 civili feriti, fra cui una donna incinta e due bambini, e 5 di essi sono ricoverati in ospedale. Donald Trump ha affermato di aver maggiore facilità nel trattare col presidente russo Vladimir Putin rispetto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. In merito a Putin, il presidente Usa ha assicurato che "penso che sia pronto a fare un accordo, e direi che è ancora più facile trattare con lui che con Zelensky", ha sottolineato Trump. Infine, è tornato a criticare il leader di Kiev per aver "iniziato a urlare" alla Casa Bianca durante la sua visita, lo scorso 28 febbraio, facendo saltare l'atteso accordo sulle cosiddette terre rare. 🔗 Quotidiano.net - Ucraina, attacchi russi a Dnipro e Kharkiv. Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky” Roma, 30 aprile 2025 – Nottata dimissilistici e di dronisu varie regioni dell', dove si registrano almeno due morti, uno nella città di, l'altro nella regione di Donetsk, in Donbass. A, bersagliata da droni, si registrano almeno 45 civili feriti, fra cui una donna incinta e due bambini, e 5 di essi sono ricoverati in ospedale. Donaldha affermato di aver maggiore facilità nelcol presidente russo Vladimirrispetto all'omologo ucraino Volodymyr. In merito a, il presidente Usa ha assicurato che "penso che sia pronto a fare un accordo, e direi che è ancora piùcon lui che con", ha sottolineato. Infine, è tornato a criticare il leader di Kiev per aver "iniziato a urlare" alla Casa Bianca durante la sua visita, lo scorso 28 febbraio, facendo saltare l'atteso accordo sulle cosiddette terre rare. 🔗 Quotidiano.net

