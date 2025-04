Ucciso per una scarpa sporcata condannato l’assassino di Santo Romano Furiosa la madre della vittima | La giustizia ha fallito Ecco perché

Santo Romano, il giovane di 19 anni Ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre dell’anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio.Ucciso per una scarpa sporcata, condannato l’assassino di Santo Romano. Furiosa la madre della vittima: “La giustizia ha fallito”. Ecco perché (ANSA FOTO) – Notizie.comLa sentenza è stata emessa nelle scorse ore dai giudici del Tribunale per i Minorenni di Napoli. L’unico imputato, infatti, ha 17 anni e il processo si è svolto con il rito abbreviato. Il pm Ettore La Ragione aveva chiesto la condanna dell’imputato a 17 anni di reclusione.La notizia della sentenza ha scatenato l’ira di parenti e amici che hanno urlato a gran voce: “Fate schifo”. La pena inflitta di 18 anni è quindi anche superiore ai 17 richiesti dall’accusa. 🔗 Notizie.com - Ucciso per una scarpa sporcata, condannato l’assassino di Santo Romano. Furiosa la madre della vittima: “La giustizia ha fallito”. Ecco perché Dovrà scontare 18 anni e 8 mesi di reclusione il killer di, il giovane di 19 anninella notte tra l’1 e il 2 novembre dell’anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio.per unadila: “Laha”.(ANSA FOTO) – Notizie.comLa sentenza è stata emessa nelle scorse ore dai giudici del Tribunale per i Minorenni di Napoli. L’unico imputato, infatti, ha 17 anni e il processo si è svolto con il rito abbreviato. Il pm Ettore La Ragione aveva chiesto la condanna dell’imputato a 17 anni di reclusione.La notiziasentenza ha scatenato l’ira di parenti e amici che hanno urlato a gran voce: “Fate schifo”. La pena inflitta di 18 anni è quindi anche superiore ai 17 richiesti dall’accusa. 🔗 Notizie.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - AGI - Diciotto anni e otto mesi. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17 anni del quartiere napoletano di Barra accusato dell'omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane speranza del calcio ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il primo e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio per una sneaker di Gucci sporcata. Il processo con rito abbreviato nel tribunale per i Minorenni di Napoli. 🔗agi.it

Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18anni e 8 mesi. La rabbia della famiglia - Diciotto anni e otto mesi di reclusione al 17 enne accusato dell’omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso con un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio la notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 al culmine di una banale lite nata per una scarpa sporcata. Una condanna che pur essendo maggiore dei 17 anni di reclusione chiesti dal sostituto procuratore ha suscitato l’ira dei parenti che considerano troppe mite il verdetto (il massimo della pena era di 20 anni perché l’imputato ha scelto il rito abbreviato, riducendo la pena totale di un terzo, ndr) e temono sconti per il futuro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Santo Romano, ucciso per una scarpa sporca: minorenne condannato 18 anni e 8 mesi - Amarezza per i famigliari e la fidanzata della vittima dopo la sentenza al ragazzo che uccise a colpi di pistola il giovane Santo Romano lo scorso novembre per una banale lite legata ad una scarpa sporca L'articolo Santo Romano, ucciso per una scarpa sporca: minorenne condannato 18 anni e 8 mesi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi; Uccise per una scarpa sporca, condannato a 18 anni e 8 mesi. La madre della vittima: La giustizia ha fallito; Ucciso per una scarpa sporcata. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi; Uccise Santo Romano per una scarpa sporca, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uccise per una scarpa sporca, condannato a 18 anni e 8 mesi. La madre della vittima: "La giustizia ha fallito" - Diciotto anni e 8 mesi di reclusione: questa la condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Napoli al 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso nella notte tra ... 🔗ansa.it

Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - AGI - Diciotto anni e otto mesi. È questa la sentenza di condanna in primo grado per un ragazzo di 17 anni del quartiere napoletano di Barra accusato dell’omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane sp ... 🔗msn.com

Ucciso per una scarpa sporcata, condannato l’assassino di Santo Romano. Furiosa la madre della vittima: “La giustizia ha fallito”. Ecco perché - È stata emessa la sentenza nei confronti del killer di Santo Romano, ucciso nei mesi scorsi in provincia di Napoli: i dettagli. 🔗notizie.com