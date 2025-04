Ucciso per scarpa sporca su profilo imputato messaggio di sfida

Ucciso lo scorso anno a San Sebastiano al Vesuvio dopo una lite per un paio di scarpe sporcate, sul profilo dell’imputato 17enne è apparso questo messaggio: “18 anni e 8 mesi me li faccio seduti sul cesso”. A segnalarlo al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che lo ha reso noto, sono stati i familiari di Santo.“Chiunque gestisca la pagina dell’assassino ci fa capire con che spirito si sta affrontando la condanna – dichiara il deputato – e la mancanza totale di rispetto per i familiari della vittima e di pentimento per l’atto commesso. Queste premesse sono pessime e ci fanno comprendere che siamo nella direzione sbagliata per contrastare questi fenomeni criminali e ottenere vera giustizia. 🔗 Anteprima24.it - Ucciso per scarpa sporca, su profilo imputato messaggio di sfida Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sentenza che ha condannato il presunto assassino di Santo Romano, il giovanelo scorso anno a San Sebastiano al Vesuvio dopo una lite per un paio di scarpete, suldell’17enne è apparso questo: “18 anni e 8 mesi me li faccio seduti sul cesso”. A segnalarlo al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che lo ha reso noto, sono stati i familiari di Santo.“Chiunque gestisca la pagina dell’assassino ci fa capire con che spirito si sta affrontando la condanna – dichiara il deputato – e la mancanza totale di rispetto per i familiari della vittima e di pentimento per l’atto commesso. Queste premesse sono pessime e ci fanno comprendere che siamo nella direzione sbagliata per contrastare questi fenomeni criminali e ottenere vera giustizia. 🔗 Anteprima24.it

