Uccisa da pirata della strada L’omaggio alla studentessa

studentessa universitaria travolta e Uccisa un mese fa da un’auto pirata in via Vittorio Veneto, a Lurago Marinone, di fronte agli occhi del fidanzato al quale aveva chiesto di fermarsi per soccorrere un coniglio selvatico che avevano urtato. Un gesto di generosità che le è costato la vita.Noemi, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo agosto, è stata investita e sbalzata a 50 metri di distanza dalla Golf condotta da Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò. L’uomo, anziché fermarsi a prestare soccorso, era scappato, abbandonando l’auto in un prato per poter dire, quando i carabinieri sono risaliti a lui grazie a un pezzo di targa individuata sul luogo dello schianto e alle immagini delle telecamere, che qualcuno gliel’aveva rubata. 🔗 Ilgiorno.it - Uccisa da pirata della strada. L’omaggio alla studentessa È stata ricordata, nel corso di una cerimonia a Palazzo Lombardia, Noemi Fiordilino, launiversitaria travolta eun mese fa da un’autoin via Vittorio Veneto, a Lurago Marinone, di fronte agli occhi del fidanzato al quale aveva chiesto di fermarsi per soccorrere un coniglio selvatico che avevano urtato. Un gesto di generosità che le è costato la vita.Noemi, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo agosto, è stata investita e sbalzata a 50 metri di distanza dGolf condotta da Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò. L’uomo, anziché fermarsi a prestare soccorso, era scappato, abbandonando l’auto in un prato per poter dire, quando i carabinieri sono risaliti a lui grazie a un pezzo di targa individuata sul luogo dello schianto e alle immagini delle telecamere, che qualcuno gliel’aveva rubata. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Fabiana uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato: la scoperta choc della polizia - La sera del 2 aprile si è consumata una tragedia stradale sulla Statale 172, nel tratto tra Turi e Putignano, in provincia di Bari. A perdere la vita è stata Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118, travolta mentre era in sella alla sua moto, una Suzuki SV 650. Per la sua morte è attualmente indagato un sacerdote del territorio, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato proprio il prete alla guida dell’auto che ha impattato con la moto di Fabiana, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. 🔗caffeinamagazine.it

Voleva soccorrere un animale ferito, 20enne travolta e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata della strada - Voleva soccorrere un animale ferito la ragazza di 20 anni morta la notte scorsa, alle 2.30 circa, dopo essere stata travolta da un’auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como. La ragazza era in auto con il suo fidanzato, quando hanno deciso di accostare dopo aver visto un animale ferito sull’asfalto, probabilmente investito poco prima. Nel tentativo di raggiungere l’animale per capire se fosse ancora vivo, la ragazza ha attraversato la strada. 🔗open.online

Fabiana Chiarappa uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato e indagato un prete: «Non si è fermato dopo l'incidente» - Un prete della provincia di Bari è indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la 32enne soccorritrice del 118 morta la sera del 2 aprile in seguito a un incidente sulla strada... 🔗leggo.it

Su questo argomento da altre fonti

Uccisa da pirata della strada. L’omaggio alla studentessa; Noemi Fiordilino, uccisa da un’auto pirata mentre salvava un coniglietto. La Regione rende omaggio al suo senso civico; Rugbista travolta e uccisa in moto: un prete alla guida dell’auto pirata; Uccisa mentre attraversava, di fronte alla sua farmacia viene piantata una rosa gialla. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Noemi Fiordilino, uccisa da un’auto pirata mentre salvava un coniglietto. La Regione rende omaggio al suo senso civico - Como la ragazza travolta dalla vettura guidata da Vincenzo Crudo di 32 anni, che era al volante ubriaco, senza patente e con un piede ingessato ... 🔗msn.com

Fabiana Chiarappa uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato e indagato un prete: «Non si è fermato dopo l'incidente» - Un prete della provincia di Bari è indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la 32enne soccorritrice del 118 morta la sera del 2 aprile in seguito a un incidente sulla strada statale 172 ... 🔗leggo.it

Noemi Fiordilino travolta e uccisa, non era la prima volta che il pirata guidava ubriaco - Il pirata della strada: precedenti e tentativo di fuga Vincenzo Crudo è ... Anche l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) ha voluto rendere omaggio a Noemi. "Per molti sarà morta ... 🔗41esimoparallelo.it