Uccide la figlia di 7 mesi buttandola dal balcone arrestata la mamma 40enne Il padre in ospedale lei aveva un amministratore di sostegno

arrestata per omicidio aggravato la 40enne che ha ucciso sua figlia di pochi mesi. La donna si è affacciata dal balcone della sua abitazione al terzo piano a Misterbianco, nel Catanese. In braccio aveva la bambina di appena sette mesi e l’ha gettata nel vuoto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: la bimba sarebbe morta durante il trasporto d’urgenza in ospedale a Catania. Sul luogo, nella cittadina di Misterbianco, sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La procura di Catania ha aperto un’indagine. Risulta che la 40enne, nell’ultimo periodo, fosse seguita da un amministratore di sostegno assegnatole dal tribunale di Catania.Le indagini: il padre e la depressione post partum della madreGli inquirenti non hanno ancora chiarito cosa abbia spinto la madre a quel gesto. 🔗 È stataper omicidio aggravato lache ha ucciso suadi pochi. La donna si è affacciata daldella sua abitazione al terzo piano a Misterbianco, nel Catanese. In bracciola bambina di appena settee l’ha gettata nel vuoto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: la bimba sarebbe morta durante il trasporto d’urgenza ina Catania. Sul luogo, nella cittadina di Misterbianco, sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La procura di Catania ha aperto un’indagine. Risulta che la, nell’ultimo periodo, fosse seguita da undiassegnatole dal tribunale di Catania.Le indagini: ile la depressione post partum della madreGli inquirenti non hanno ancora chiarito cosa abbia spinto la madre a quel gesto. 🔗 Open.online

