Ubriaco molesta i passanti in piazza San Rocco poi spintona gli agenti | denunciato

piazza San Rocco, dove era stata segnalata la presenza di un uomo visibilmente Ubriaco che infastidiva i passanti. All'arrivo degli agenti, il 29enne – privo di documenti – ha reagito con aggressività, rifiutandosi di collaborare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ubriaco molesta i passanti: l’unità cinofila della Municipale lo ferma e gli trova la droga - Lucca, 23 febbraio 2025 – Ennesimo movimentato episodio intorno a mezzogiorno di venerdì scorso in piazza San Michele in Foro, dove non passa quasi giorno senza che assistere a situazioni di degrado o molestie ai passanti. Stavolta il protagonista del parapiglia era un giovane in evidente stato di ubriachezza che si aggirava nella piazza arrecando disturbo ai passanti. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Municipale con l’unità cinofila. 🔗lanazione.it

Ubriaco, sieropositivo e con la tubercolosi scende in stazione. Scatena il caos e fugge tra i passanti - ANCONA - Scende dal treno ubriaco, sieropositivo e con la tubercolosi. Per l'uomo, 52 anni, è stato richiesto l'intervento della Polfer che, valutate le condizioni dell'uomo, ha allertato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona per il trasporto in ospedale. A causa dell'elevato numero di... 🔗anconatoday.it

Caos in un bar di Como, 42enne ubriaco molesta i clienti e si scaglia contro i poliziotti - A Como, un 42enne albanese è stato denunciato per resistenza e oltraggio dopo aver disturbato i clienti di un bar in stato di ubriachezza. 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Como: irregolare ubriaco molesta passanti e insulta la Polizia, denunciato - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio martedì 29 Aprile, ha denunciato in stato di libertà per resistenza, minacce a ... 🔗valtellinanews.it

Pomeriggio di tensione in piazza San Rocco: due interventi della Polizia in poche ore - Due interventi della Polizia in poche ore in piazza San Rocco: un 29enne somalo ubriaco aggredisce gli agenti, mentre un 30enne nigeriano ferisce due connazionali con un coccio di bottiglia. Entrambi ... 🔗ciaocomo.it

Como, ubriaco irregolare sul territorio importuna i passanti, insulti e minacce anche ai poliziotti, denunciato - (mi-lorenteggio.com) Como, 30 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza molesta, un 29en ... 🔗mi-lorenteggio.com