Uap | Trasparenza per cittadini farmacie non sono presidi Ssn'

cittadini italiani, non si può far passare messaggi fuorvianti che fanno erroneamente credere che le farmacie siano presidi sanitari, perché non lo sono e fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano". Così in una nota Mariastella Giorlandino, presidente dell'Uap che raggruppa le associazioni di categoria di . 🔗 (Adnkronos) – "Occorre dare le giuste informazioni aiitaliani, non si può far passare messaggi fuorvianti che fanno erroneamente credere che lesianosanitari, perché non loe fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano". Così in una nota Mariastella Giorlandino, presidente dell'Uap che raggruppa le associazioni di categoria di . 🔗 Periodicodaily.com

Rogo Inalca, cittadini insoddisfatti: "Incontro pubblico deludente. Vogliamo trasparenza e verità" - Rogo Inalca, restano senza risposta molti degli angosciosi interrogativi sulla salute pubblica posti lunedì sera dai cittadini all’assemblea al circolo Pigal. La tensione che si è respirata per oltre due ore mentre parlavano il sindaco Massari e l’assessore all’ambiente Bonvicini, i delegati di Ausl ed Arpae, è esplosa in fine serata in una raffica di domande. Residenti con amianto sui balconi e la madre di un bimbo che frequenta l’asilo Alice che parla a nome dei genitori, il professore del liceo Moro che descrive "aule diventate camere a gas" e Stefano Ferrari (fondatore di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sanità, Uap:"Perché devono essere colpiti i cittadini del centro sud?" - Le associazioni dei laboratori ANMED, FEDERBIOLOGI, CONFAPI, FEDERANISAP, aderenti a UAP, vogliono chiudere con dignità il peggior capitolo della laboratoristica nazionale avendo anche loro un modello organizzativo inclusivo che garantistica al cittadino la libertà di scelta U.A.P. a tutela d 🔗ilgiornaleditalia.it

Ubaldi e Chiastra: “Più trasparenza sulla Tep, ci sono in gioco i soldi dei cittadini” - “Come appreso da recente commissione di controllo e garanzia, TEP, la società di trasporto pubblico locale con quote di partecipazione equamente divise tra Comune di Parma e Provincia, pare abbia perduto contenziosi con propri dipendenti in ben due gradi di giudizio” esordiscono i consiglieri... 🔗parmatoday.it

Muore dopo un elettrocardiogramma in farmacia. UAP e Cimest: “Le farmacie non sono presidi sanitari” - “È in primo piano la notizia che è morta in farmacia una persona che si era andata a sottoporre ad un elettrocardiogramma. “Occorre dare le giuste informazioni ai cittadini italiani […] ... 🔗blogsicilia.it

Unione Ambulatori Privati, pieno sostegno a Aisi su ddl Semplificazioni: «Grazie a Lega e componenti politiche che ci hanno appoggiati» - La Presidente di UAP, Mariastella Giorlandino, l’Unione Ambulatori e Poliambulatori privati, che riunisce le principali sigle nazionali e regionali degli ambulatori e poliambulatori ... 🔗msn.com

Uap: "Nuovi fondi a farmacie ma ambulatori ancora con rimborsi tagliati" - L'Uap (Unione nazionale ambulatori ... "Occorre ricordare - precisa Giorlandino - che anche le farmacie sono erogatori privati, dotati di autorizzazione comunale e non regionale, che contano ... 🔗adnkronos.com