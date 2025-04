Uap | Trasparenza per cittadini farmacie non sono presidi Ssn’

(Adnkronos) – "Occorre dare le giuste informazioni ai cittadini italiani, non si può far passare messaggi fuorvianti che fanno erroneamente credere che le farmacie siano presidi sanitari, perché non lo sono e fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano". Così in una nota Mariastella Giorlandino, presidente dell'Uap che raggruppa le associazioni di categoria di .

