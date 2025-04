UAP chiede trasparenza Le farmacie non sono presidi sanitari

farmacie siano presidi sanitari, perché non lo sono e fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano”.“Dobbiamo ricordarci che le farmacie svolgono attività commerciale in virtù di una mera autorizzazione comunale, non hanno nessuna autorizzazione regionale all’esercizio di attività sanitarie, come invece è richiesto per tutte le strutture sanitarie, non possiedono i 420 requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti alle strutture sanitarie e soprattutto non possiedono apparecchiature adeguate, spazi adeguati e personale medico specializzato”, prosegue Giorlandino. 🔗 Unlimitednews.it - UAP chiede trasparenza “Le farmacie non sono presidi sanitari” ROMA (ITALPRESS) – “È di prim’ordine la notizia che è morta in farmacia una persona che si era andata a sottoporre ad un elettrocardiogramma. Occorre dare le giuste informazioni ai cittadini italiani – insiste la Presidente di U.A.P., Mariastella Giorlandino – l’unione che raggruppa le associazioni di categoria degli ambulatori, poliambulatori ed ospedalità privata accreditata – non si può far passare messaggi fuorvianti che fanno erroneamente credere che lesiano, perché non loe fatti come quelli accaduti oggi purtroppo lo dimostrano”.“Dobbiamo ricordarci che lesvolgono attività commerciale in virtù di una mera autorizzazione comunale, non hanno nessuna autorizzazione regionale all’esercizio di attivitàe, come invece è richiesto per tutte le strutturee, non possiedono i 420 requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti alle strutturee e soprattutto non possiedono apparecchiature adeguate, spazi adeguati e personale medico specializzato”, prosegue Giorlandino. 🔗 Unlimitednews.it

