Tuttosport – Conference League la Fiorentina vola a Siviglia | la decisione su Kean

Fiorentina riabbraccia Moise Kean anche in campo. In vista del match di Conference League contro il Betis Siviglia, Raffaele Palladino ha potuto aggiungere alla lista dei convocati l’attaccante, assente da Firenze dallo scorso 23 aprile. Il peggio sembra essere alle spalle con la viola che potrà fare di nuovo affidamento sul suo giocatore più importante, alla ricerca della terza finale europea.La Fiorentina ritrova Kean: i motivi della sua assenzaCome un fulmine a ciel sereno, l’ex Juventus aveva abbandonato il ritiro pre-partita di Cagliari a causa di un problema familiare. volato alla volta di Parigi, la Fiorentina non ha voluto mettere alcuna pressione sul calciatore, attendendo il momento nel quale il giocatore si sarebbe sentito sereno di poter tornare a giocare. 🔗 Justcalcio.com - Tuttosport – Conference League, la Fiorentina vola a Siviglia: la decisione su Kean 2025-04-30 15:42:00 Flash news da TS:Lariabbraccia Moiseanche in campo. In vista del match dicontro il Betis, Raffaele Palladino ha potuto aggiungere alla lista dei convocati l’attaccante, assente da Firenze dallo scorso 23 aprile. Il peggio sembra essere alle spalle con la viola che potrà fare di nuovo affidamento sul suo giocatore più importante, alla ricerca della terza finale europea.Laritrova: i motivi della sua assenzaCome un fulmine a ciel sereno, l’ex Juventus aveva abbandonato il ritiro pre-partita di Cagliari a causa di un problema familiare.to alla volta di Parigi, lanon ha voluto mettere alcuna pressione sul calciatore, attendendo il momento nel quale il giocatore si sarebbe sentito sereno di poter tornare a giocare. 🔗 Justcalcio.com

