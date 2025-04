Tutto quello che ho | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Tutto quello che ho: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntataQuesta sera, martedì 30 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tutto quello che ho, serie tv (che originariamente doveva chiamarsi “Solo una madre”) diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Vanessa Incontrada come protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.tramaLa famiglia Santovito si sta spezzando: Lavinia e Matteo sono sempre più lontani l’una dall’altro, mentre Roberto ruba la pistola d’ordinanza del padre per farsi giustizia da solo. Lavinia intanto deve accettare quella che appare una inesorabile realtà: Kevin è colpevole, tutte le prove sono contro di lui. E’ davvero così? O esiste una verità alternativa? E se proprio Matteo mettesse in dubbio le proprie certezze?Tutto quello che ho: il castAbbiamo visto la trama della quarta puntata di Tutto quello che ho, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. 🔗 Tpi.it - Tutto quello che ho: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata che ho: leQuesta sera, martedì 30 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiche ho, serie tv (che originariamente doveva chiamarsi “Solo una madre”) diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Vanessa Incontrada come protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La famiglia Santovito si sta spezzando: Lavinia e Matteo sono sempre più lontani l’una dall’altro, mentre Roberto ruba la pistola d’ordinanza del padre per farsi giustizia da solo. Lavinia intanto deve accettare quella che appare una inesorabile realtà: Kevin è colpevole, tutte le prove sono contro di lui. E’ davvero così? O esiste una verità alternativa? E se proprio Matteo mettesse in dubbio le proprie certezze?che ho: ilAbbiamo visto ladiche ho, ma qual è ilcompletoserie tv? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. 🔗 Tpi.it

