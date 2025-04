Tutto pronto per la prima edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads

Tutto pronto per la prima edizione di Asprevie – Anghiari Gravel RoadsTutto pronto per la prima edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e riservata a bici Gravel e MTB. Il grande appuntamento è in programma domenica 4 maggio ad Anghiari, uno dei Borghi belli d’Italia, situato in provincia di Arezzo, già conosciuto da tanti ciclisti per L’Intrepida.L’attesa sta finalmente per finire ed Asprevie si annuncia come una straordinaria avventura nel cuore dell’Appennino, immersi nei boschi e nei borghi secolari della Valtiberina. Ogni pedalata sarà una scoperta di luoghi mozzafiato, partendo da Anghiari, sede di partenza e di arrivo della pedalata. I percorsi saranno due, entrambi caratterizzati da splendidi paesaggi e strade impegnative. 🔗 Lanazione.it - Tutto pronto per la prima edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads Arezzo, 30 aprile 2025 –per ladiper ladi, manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e riservata a bicie MTB. Il grande appuntamento è in programma domenica 4 maggio ad, uno dei Borghi belli d’Italia, situato in provincia di Arezzo, già conosciuto da tanti ciclisti per L’Intrepida.L’attesa sta finalmente per finire edsi annuncia come una straordinaria avventura nel cuore dell’Appennino, immersi nei boschi e nei borghi secolari della Valtiberina. Ogni pedalata sarà una scoperta di luoghi mozzafiato, partendo da, sede di partenza e di arrivo della pedalata. I percorsi saranno due, entrambi caratterizzati da splendidi paesaggi e strade impegnative. 🔗 Lanazione.it

