Tutto pronto per la 63esima volta Fiori motori cibo e divertimento i giorni della grande festa a Fornaci

La macchina organizzativa della 63esima edizione della più grande expo della Valle del Serchio, la storia manifestazione "Primo Maggio a Fornaci" incentrata prevalentemente su Fiori e motorizzazione, nel senso più ampio della parola, con grande spazio dedicato alle macchine agricole, dalle più piccole per il giardinaggio a quelle professionali di grandi dimensioni, è da mesi all'opera. I componenti del Comitato sono ancora, infatti, impegnati a sistemare gli ultimi dettagli e offrire così ai visitatori, attesi in migliaia, una due giorni, o meglio in realtà un giorno e mezzo, di relax e divertimento all'aria aperta, per godersi un paese vestito a festa e pronto alla più calorosa accoglienza possibile."Anche per quest'anno il calendario ci ha imposto di aprire il sipario nel pomeriggio di oggi - spiegano dal Comitato Primo Maggio guidato dal presidente Nicola Barsotti - con l'evento che culminerà domani, il giorno fatidico dove ci aspettiamo il consueto e bellissimo brulicare di folla variopinta, in ogni caso, ma soprattutto se ci assisterà il bel tempo.

