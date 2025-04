Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2025 | i nomi dei cantanti che saliranno sul palco

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, confermando la sua tradizione di celebrazione della Festa dei Lavoratori attraverso la musica e l’impegno sociale. Organizzato da CGIL, CISL e UIL e prodotto da iCompany, il Concertone si svolgerà come di consueto in Piazza San Giovanni in Laterano, offrendo oltre dieci ore di musica dal vivo e riflessioni sui temi del lavoro e dei diritti.A guidare il pubblico attraverso le esibizioni saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, confermati alla conduzione dopo il successo dello scorso anno. A loro si affiancherà Vincenzo Schettini, il professore star dei social, per una serie di interventi speciali .È stata definita la lista dei cantanti che saliranno sul palco:Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. 🔗 Romadailynews.it - Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2025: i nomi dei cantanti che saliranno sul palco ?Ildela Roma si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, confermando la sua tradizione di celebrazione della Festa dei Lavoratori attraverso la musica e l’impegno sociale. Organizzato da CGIL, CISL e UIL e prodotto da iCompany, ilne si svolgerà come di consueto in Piazza San Giovanni in Laterano, offrendo oltre dieci ore di musica dal vivo e riflessioni sui temi del lavoro e dei diritti.A guidare il pubblico attraverso le esibizioni saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, confermati alla conduzione dopo il successo dello scorso anno. A loro si affiancherà Vincenzo Schettini, il professore star dei social, per una serie di interventi speciali .È stata definita la lista deichesul:Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. 🔗 Romadailynews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Nasce il primo ambulatorio infermieristico comunale: tutto pronto a Cianciana per l'inaugurazione - Sarà inaugurato venerdì prossimo, alle 18, il primo ambulatorio infermieristico comunale dell'Agrigentino con sede a Cianciana, promosso dall'infermiera Angela Bondì con il supporto del sindaco Francesco Martorana e dell'associazione Insieme per la salute, presieduta da Vincenzo Perzia. Due... 🔗agrigentonotizie.it

Narni, tutto pronto per il concerto “Le nostre canzoni” di Carlotta al teatro Manini | VIDEO - Narni è pronta a festeggiare un evento speciale: domenica prossima alle ore 2, il teatro Manini accoglierà il concerto di Carlotta, artista di grande talento. Carla Quadraccia, questo il suo vero nome, è nata e vive ad Amelia ed è stata recentemente protagonista del programma televisivo di RaiUno... 🔗ternitoday.it

Aeroporto Catullo, tutto pronto per la stagione estiva: +17,3% di passeggeri nel primo trimestre 2025 - Si è concluso con successo il workshop organizzato dal Polo Aeroportuale del Nord Est, un evento chiave per presentare i voli disponibili nella stagione estiva 2025 dagli scali di Venezia, Verona e Treviso. Suddiviso in due appuntamenti, il 2 aprile a Treviso dedicato al network di Venezia e... 🔗veronasera.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutto pronto per il Concertone del Primo maggio: il tema quest’anno sarà la sicurezza sul lavoro; Reggio Primo Maggio, sul lungomare una grande festa con i big della musica: ecco chi ci sarà; Giorgia, Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi: cantanti e cast del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma; Tutto pronto per il concerto dei Tazenda ad Alghero dopo il rinvio di Pasquetta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giorgia, Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi: cantanti e cast del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma - Da Giorgia a Elodie. E Achille Lauro, Lucio Corsi, Gabry Ponte. Ecco tutti i cantanti e il cast del Concerto del Primo Maggio Roma 2025. 🔗style.corriere.it

Concerto primo maggio 2025: cantanti, orari e come vederlo - A Roma ritorna l'annuale appuntamento musicale in occasione della Festa dei Lavoratori. A introdurre gli artisti sul palco saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul C ... 🔗skuola.net

“Primo Maggio, su coraggio”: tutto pronto per il Concertone dei talent show e dell’omologazione · LaC News24 - Una reunion di talent show, con qualche outsider per non farci sentire in colpa. Come diceva quel verso di Ti amo di Umberto Tozzi, scritto per lui da Giancarlo Bigazzi? “Primo Maggio, su coraggio…”. 🔗informazione.it