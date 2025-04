Tutti gli eventi del mese a Palazzo tra visite guidate e laboratori per i piccoli

mese di eventi e iniziative a Palazzo Milzetti di Faenza, dove è possibile fare visite guidate e laboratori alla scoperta dell'arte e della storia del luogo. Giovedì 1° maggio Festa del lavoro Apertura 9.00 - 18.30Ore 16.30 Il lavoro nell'Ottocento: la vita nel Palazzo, la Manifattura di. 🔗 Ravennatoday.it - Tutti gli eventi del mese a Palazzo tra visite guidate e laboratori per i piccoli Undie iniziative aMilzetti di Faenza, dove è possibile farealla scoperta dell'arte e della storia del luogo. Giovedì 1° maggio Festa del lavoro Apertura 9.00 - 18.30Ore 16.30 Il lavoro nell'Ottocento: la vita nel, la Manifattura di. 🔗 Ravennatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Conventino Caffè, tutti gli eventi del mese di aprile - Di seguito gli appuntamenti del mese di ottobre al Conventino Caffè letterario. Gli appuntamenti letterari mercoledì 16/4 ore 20.00 Cristina Cassar Scalia, "Sabbia nera" a cura di Oltrarno Giallo Club. Info e prenotazioni: [email protected] domenica 27/4 ore 17.00 "Reading... 🔗firenzetoday.it

Inclusione: grazie al montascale al Barbella è stato un mese di eventi musicali per tutti - Musica protagonista nel mese di marzo al museo Barbella di Chieti grazie alla rassegna musicale promossa dall’associazione musicale Mario Castelnuovo-Tedesco di Maurizio Di Fulvio in sinergia con l’associazione Il Tamburo Battente di Walter Caratelli, un’iniziativa che ha visto la collaborazione... 🔗chietitoday.it

Sport in tv venerdì 18 aprile: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, venerdì 18 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Inizia l’ultimo weekend della tournée asiatica di Formula 1. Si torna in pista a Jeddah (Arabia Saudita). Alle 15.30 le prove libere 1, mentre alle 19 le prove libere 2. Si avviano alla conclusione gli Atp 500 di Barcellona e Monaco. C’è Luciano Darderi in campo (a partire dalle 11.00) sulla terra tedesca contro Ben Shelton. In Spagna partita di cartello tra Holger Rune e Casper Ruud. 🔗sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

Tutti gli eventi del mese a Palazzo tra visite guidate e laboratori per i piccoli; Musei gratis domenica 2 marzo: tutte le mostre in programma e visitabili; Fuorisalone 2025 / 5Vie a Palazzo Correnti; Gli eventi da non perdere a settembre. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Palazzo Bonaparte - eventi culturali e didattici con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani. Palazzo Bonaparte - Palazzo Bonaparte è lo storico palazzo a Roma, tra piazza Venezia e via del Corso ... 🔗romatoday.it

Palazzo Milzetti a Faenza, aprile tra visite guidate, danza e giochi per famiglie: tutti gli eventi in programma - Un calendario ricco di appuntamenti animerà il mese di aprile 2025 a Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna. Tra visite guidate, eventi teatrali, attività per ... 🔗ravennanotizie.it

Palazzo Zuckermann - Nella sede museale di Palazzo Zuckermann trovano sistemazione adeguata il Museo Bottacin, tra i più ricchi al mondo per le raccolte di monete e medaglie, e le raccolte di arti applicate e ... 🔗padovaoggi.it