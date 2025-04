Tutte le piazze del Primo Maggio Contro le morti e per la pace Cortei musica e impegno civile

Contro il riarmo, le guerre, la repressione e il massacro silenzioso di chi continua a morire lavorando": partirà da via Mariti, domani alle 14.30, il corteo promosso dall'associazione "Ogni giorno è Primo Maggio", proprio nel luogo dove, nel febbraio 2024, la strage di cinque operai ha scosso l'intero Paese. La manifestazione arriverà fino a piazza dell'Isolotto, per gridare basta alle guerre e basta alle morti sul lavoro. Ma ad accendersi, per la festa del Primo Maggio, è l'intera provincia.In città alle 17, l'Sms di Rifredi ospiterà una festa multiculturale per il lavoro e la cittadinanza, con interventi delle associazioni e testimonianze di lotta quotidiana. L'inContro si concluderà con l'intervento di Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil di Firenze.

