Turista trovato in riva al Po con la gola tagliata | tutte le piste del giallo di Zinasco

Zinasco (Pavia) – Un taglio alla gola e a poca distanza un coltello da cucina. È stato trovato cadavere questa mattina un giovane di 23 anni di origini tedesche che era arrivato nella zona del Po per una battuta di pesca. Sono state due persone che attorno alle 11,30 stavano camminando lungo l'argine del fiume ad accorgersi della presenza di un corpo senza vita. Dopo aver dato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, i tecnici della scientifica e il magistrato di turno perché al momento tutte le ipotesi sono aperte. Il 23enne potrebbe essere stato ucciso oppure aver scelto di farla finita. Quel che è certo è che il giovane era arrivato sabato nella zona insieme ad altri quattro amici. Si era accampato nella zona del Silver lake, un laghetto privato molto frequentato da turisti tedeschi appassionati di pesca di carpe.

