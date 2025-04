Turista disperso sui monti lariani Bivacchi setacciati senza esito

senza fare rientro dopo essere partito lunedì per un'escursione nei monti attorno a Livo. Il disperso è un Turista olandese di 31 anni, che sarebbe dovuto tornare dalla moglie e dal loro bimbo lunedì sera. Ma ieri mattina alle 10 la donna, non riuscendo a mettersi in contatto con lui ormai da ore, ha chiamato i carabinieri. Subito è stato attivato il protocollo per la ricerca di persone, che ha coinvolto diverse squadre e mezzi. In mattinata è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni, per perlustrare a diversi livelli la zona dove l'uomo si è presumibilmente avviato. Il posto di comando avanzato è stato organizzato vicino alla diga di Livo, dove si sono concentrati vigili del fuoco provenienti da Como, Milano e Pavia, carabinieri di Gravedona, le squadre del Soccorso Alpino e i volontari della protezione civile.

