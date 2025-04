Turista disperso a Livo | riprese all’alba le ricerche con elicotteri droni e squadre a terra

ricerche del Turista olandese di 30 anni scomparso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di Livo, sul Lago di Como. L’uomo era uscito per una passeggiata e non ha fatto più ritorno. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro nell’alloggio preso in. 🔗 Quicomo.it - Turista disperso a Livo: riprese all’alba le ricerche con elicotteri, droni e squadre a terra Continuano ledelolandese di 30 anni scomparso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di, sul Lago di Como. L’uomo era uscito per una passeggiata e non ha fatto più ritorno. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro nell’alloggio preso in. 🔗 Quicomo.it

Turista olandese disperso sull'alto lago di Como: imponenti ricerche a Livo e dintorni - Livo, 29 aprile 2025 – Sono in corso da questa mattina alle 10, le operazioni di ricerca di un turista olandese di 31 anni che non ha fatto rientro al suo alloggio. La moglie, che lo aspettava assieme al loro bimbo, ha chiamato i soccorsi consentendo di far partire le ricerche, che si sono concentrate a Livo, zona dell'alto lago di Como, nell’area dove l’uomo si è presumibilmente avviato. Le squadre stanno lavorando da terra, con l'ausilio di mezzi aerei che si alternano: questa mattina è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni. 🔗ilgiorno.it

Recupero di turista disperso con l'intervento del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi - Nel pomeriggio di oggi, le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono state allertate dai Carabinieri del Comando Compagnia di Amalfi riguardo a un turista ferito e disperso in montagna. Il turista, un ventenne proveniente dalla California, aveva perso l'orientamento... 🔗avellinotoday.it

Scomparso un turista olandese di 31 anni, ricerche serrate alla diga di Livo - Ricerche serrate a partire dalle ore 10 circa di questa, 29 aprile. È scomparso un turista olandese classe 1994 che non ha fatto rientro nell'alloggio. La moglie (con bambino al seguito) ha attivato le ricerche che sono in corso a Livo con l'aiuto di mezzi aerei (questa mattina ha operato... 🔗quicomo.it

A Livo riprendono le ricerche del turista olandese disperso: oggi arriva anche l’elicottero della Protezione civile - Mobilitazione importante, ma dell'uomo finora nessuna traccia. Si usa ancora il mezzo aereo per poter meglio districarsi negli anfratti della zona. 🔗ciaocomo.it

Turista disperso sui monti lariani. Bivacchi setacciati senza esito - Livo, gran dispiego di uomini e mezzi per cercare di rintracciare trentunenne olandese. Perlustrate le aree attorno Capanna Como, Zeb, Ledú. Nessuna traccia che potesse orientare i soccorsi. 🔗msn.com

Turista olandese di 30 anni disperso sui monti a Livo - Un turista olandese di 30 anni è disperso a Livo, sui monti dell’Altolago. L’uomo è uscito per un’escursione e non ... 🔗espansionetv.it