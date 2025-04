Turista derubata il suo video virale | Auto ripulitaPisa città insicura

Turista messicana in viaggio in Italia con la famiglia, vittima di un furto avvenuto il 25 aprile nella zona di Piazza dei Miracoli. Nel lungo video, pubblicato sulla piattaforma social la Turista denuncia: "Abbiamo parcheggiato l'Auto vicino alla Torre e ci hanno derubato. Hanno rotto un finestrino e portato via valigie, zaini, passaporti, visti e iPad. Tutti i miei vestiti personali sono stati rubati. Non me lo aspettavo, è stata un'esperienza terribile".Dopo aver contattato la polizia, intervenuta sul posto anche grazie alla chiamata di un passante italiano, la famiglia ha potuto localizzare i propri effetti personali grazie al Gps presente negli apparecchi rubati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

