Turismo montano e potenziamento delle aree interne | ad Abbateggio il convegno Lega con l' onorevole Bagnai

Turismo montano e aree interne al centro del convegno che, domenica 4 maggio, si terrà nella scuola dell'infanzia Divina provvidenza di Abbateggio e organizzato dal dipartimento provinciale Turismo della Lega Pescara guidato da Emanuele Scipione e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione.

