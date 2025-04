Turismo esperienziale la Regione proroga i termini per richiedere i contributi

Enti locali e associazioni avranno più tempo per richiedere i contributi da destinare a progetti rivolti al Turismo esperienziale. Lo ha disposto l'assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata. Il termine era stato fissato inizialmente per l'8 maggio ma adesso, per presentare.

Ricostruzione post alluvione: la Regione chiede la proroga dello stato di emergenza - La proroga dello stato di emergenza nazionale, in scadenza il 4 maggio, per ulteriori 12 mesi. L’estensione dei termini per le domande di acconto del Cis (Contributo di immediato sostegno) al 30 settembre 2025 e di saldo al 30 novembre 2025. E, ancora, la possibilità per privati e imprese... 🔗ferraratoday.it

La Regione rinnova la sua presenza alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli - La Regione sarà protagonista alla ventisettesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt), la principale fiera destinata agli operatori del settore, in programma a Napoli da domani, giovedì 13 marzo, fino a sabato 15. Grazie all’intesa consolidata con le Camere di Commercio regionali... 🔗chietitoday.it

Turismo, Piemontese (Regione Puglia): “In questi anni abbiamo investito sul turismo a 360 gradi” - (Adnkronos) – “Abbiamo investito a 360 gradi nel corso di questi anni sul turismo e questo è il frutto di una capacità di spendere i fondi europei. La Puglia si è dimostrata una regione meridionale che sa spendere bene le proprie risorse. Abbiamo dato un notevole impulso al turismo e alle imprese turistiche. Dal 2015 […] L'articolo Turismo, Piemontese (Regione Puglia): “In questi anni abbiamo investito sul turismo a 360 gradi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Turismo esperenziale, la Regione siciliana proroga il bando - Il budget è di tre milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021-2027 e i finanziamenti potranno coprire fino al 90% dei costi. 🔗blogsicilia.it

Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale - Rispetto alla scadenza prevista inizialmente, fissata all'8 maggio, ci sarà un'ulteriore finestra di 14 giorni. Il rinvio è stato decretato dall'assessore regionale Elvira Amata sulla scorta delle esi ... 🔗palermotoday.it

TURISMO: PRONTO UN NUOVO AVVISO REGIONALE DI 9.2 MILIONI PER CREARE SERVIZI INNOVATIVI IN ABRUZZO - PESCARA – Il turismo esperienziale è al centro del nuovo avviso pubblicato nell’ambito del Programma operativo complementare (POC) che fa capo alla Regione Abruzzo. L’avviso, “Supporto ... 🔗abruzzoweb.it