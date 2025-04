Turismo 2024 | Arezzo e Siena superano i livelli pre-pandemia

Turismo nelle province di Arezzo e Siena chiude il 2024 con numeri positivi, confermando un trend di crescita avviato nel post-pandemia. Secondo i dati dell’indagine ISTAT pubblicati dalla Regione Toscana, le due aree hanno non solo superato i livelli pre-Covid, ma mostrano una vitalità superiore alla media regionale.In particolare, gli arrivi turistici sono aumentati del 2,2% ad Arezzo e del 2,9% a Siena rispetto al 2023, a fronte di un incremento medio regionale dell’1,8%. Ancora più significativo il confronto con il 2019: Arezzo segna un +10,1% e Siena un +4,5%. Le presenze seguono una dinamica simile: +2,2% per Arezzo, +1,3% per Siena, con valori nettamente superiori al periodo pre-pandemico.Stranieri in crescita, italiani in caloI turisti stranieri si confermano il vero motore della crescita: +6,4% di arrivi e +4,5% di presenze ad Arezzo, +7,8% di arrivi e +5% di presenze a Siena. 🔗 Lortica.it - Turismo 2024: Arezzo e Siena superano i livelli pre-pandemia Ilnelle province dichiude ilcon numeri positivi, confermando un trend di crescita avviato nel post-. Secondo i dati dell’indagine ISTAT pubblicati dalla Regione Toscana, le due aree hanno non solo superato ipre-Covid, ma mostrano una vitalità superiore alla media regionale.In particolare, gli arrivi turistici sono aumentati del 2,2% ade del 2,9% arispetto al 2023, a fronte di un incremento medio regionale dell’1,8%. Ancora più significativo il confronto con il 2019:segna un +10,1% eun +4,5%. Le presenze seguono una dinamica simile: +2,2% per, +1,3% per, con valori nettamente superiori al periodo pre-pandemico.Stranieri in crescita, italiani in caloI turisti stranieri si confermano il vero motore della crescita: +6,4% di arrivi e +4,5% di presenze ad, +7,8% di arrivi e +5% di presenze a. 🔗 Lortica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Turismo in crescita: Italia seconda in UE per presenze turistiche nel 2024 - Nel quarto trimestre 2024 il turismo è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023: +1,2% gli arrivi e +11,1% le presenze. In particolare, le presenze dei turisti residenti in Italia crescono del 5,9% e quelle degli stranieri aumentano più del doppio: +15,6%. In generale, l'anno si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi: un'ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023. 🔗quotidiano.net

Turismo e Pil, un 2024 da rivalutare - Descritto lungamente come un annus horribilis per l?economia italiana, il 2024 si è chiuso molto meglio di come è stato dipinto per mesi e settimane, con toni spesso... 🔗ilmattino.it

Turismo di lusso in Italia: 9 miliardi di euro nel 2024, crescita record per gli alberghi 5 stelle - Oltre 9 miliardi di euro nel 2024 di spesa diretta del turismo di lusso in Italia, registrata dagli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso, con incidenza del 16,8% sull'ammontare complessivo dell'offerta alberghiera del Belpaese, stimata in poco più di 54 miliardi di euro. Emerge dal rapporto di Demoskopika sull'evoluzione del turismo di lusso in Italia. Tra il 2008 e il 2024 (escluso il biennio pandemico) il segmento del turismo di lusso ha registrato una crescita media sensibilmente superiore rispetto al comparto alberghiero nel suo complesso. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Turismo 2024: Arezzo e Siena superano i livelli pre-pandemia; Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024; Turismo, Arezzo e la Toscana meridionale in calo. Crescono Firenze, Lucca e la provincia di Siena; Arezzo, la Francia aprirà il Mercato Internazionale. Trecento stand di oltre trenta Paesi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cciaa Arezzo-Siena, 3 mln a sostegno sviluppo territorio in 2024 - Interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa 3 milioni di euro, con un'attenzione particolare dedicata alla digitalizzazione delle imprese, alla transizione ecologica e alla ... 🔗ansa.it

Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024 - Arezzo, 30 aprile 2025 – Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena. 🔗lanazione.it

Turismo, vacanze di Pasqua a Siena, Giunti: "Buone aspettative di presenze ma più incertezze rispetto al 2024" - Con gli occhi rivolti verso l’alto per il meteo ma con la speranza di vivere giorni tranquilli e di riposo, il weekend di Pasqua è alle porte. Siena si prepara ad accogliere i turisti che la scegliera ... 🔗radiosienatv.it