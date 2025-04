Turismo 1 maggio | oltre 4 miliardi di spesa e 10 milioni di vacanzieri in Italia

oltre quattro miliardi. A tanto dovrebbe ammontare la spesa turistica complessiva realizzata nel ponte del 1 maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi. Lo prevede una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. A girare per l'Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Almeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere eo extra-alberghiere. Due milioni e mezzo i turisti provenienti da oltre confine. In maggioranza partiranno da Stati Uniti d'America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita. Compatibilmente con le condizioni metereologiche, l'aria aperta (dal mare alla montagna e ai laghi) e le scelte esperienziali faranno la parte del leone in questo ponte primaverile. 🔗 Quotidiano.net - Turismo 1 maggio: oltre 4 miliardi di spesa e 10 milioni di vacanzieri in Italia quattro. A tanto dovrebbe ammontare laturistica complessiva realizzata nel ponte del 1, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4compresi. Lo prevede una indagine di Cnae Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. A girare per l'in questo arco di tempo saranno non meno di diecidi. Almeno in seipernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere eo extra-alberghiere. Duee mezzo i turisti provenienti daconfine. Inranza partiranno da Stati Uniti d'America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita. Compatibilmente con le condizioni metereologiche, l'aria aperta (dal mare alla montagna e ai laghi) e le scelte esperienziali faranno la parte del leone in questo ponte primaverile. 🔗 Quotidiano.net

