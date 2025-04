Turchia esorta Israele a fermare gli attacchi aerei in Siria dice il ministero degli Esteri

Turchia ha invitato Israele a "cessare i suoi attacchi aerei" sulla Siria; lo ha affermato il ministero degli Esteri turco. "In questo periodo delicato per la Siria, la comunità internazionale ha il dovere di contribuire a stabilire sicurezza e stabilità nel Paese. In questo contesto, Israele deve porre fine ai suoi attacchi aerei, che stanno danneggiando gli sforzi del Paese per l'unità e l'integrità", ha scritto il portavoce del ministero Öncü Keçeli in una dichiarazione. 🔗 Quotidiano.net - Turchia esorta Israele a fermare gli attacchi aerei in Siria, dice il ministero degli Esteri Laha invitatoa "cessare i suoi" sulla; lo ha affermato ilturco. "In questo periodo delicato per la, la comunità internazionale ha il dovere di contribuire a stabilire sicurezza e stabilità nel Paese. In questo contesto,deve porre fine ai suoi, che stanno danneggiando gli sforzi del Paese per l'unità e l'integrità", ha scritto il portavoce delÖncü Keçeli in una dichiarazione. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Turchia blocca la partecipazione di Israele alle esercitazioni NATO - La Turchia blocca la partecipazione di Israele alle esercitazioni NATO. Nel frattempo, la Turchia è emersa come un potenziale partner chiave nella ristrutturazione della sicurezza europea. La Turchia blocca la partecipazione di Israele alla NATO La Turchia ha bloccato qualsiasi nuova cooperazione, comprese le esercitazioni militari, tra Israele e la NATO finché non sarà raggiunto […] 🔗periodicodaily.com

Israele: controllo totale dell'asse Morag, obiettivo liberare ostaggi e fermare Hamas - "Questo è il momento finale per mandare via Hamas, liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra", ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione dopo che l'esercito ha reso noto di aver preso il controllo totale dell'asse Morag. "L'Idf ha ormai completato la cattura del corridoio Morag che divide Gaza tra Rafah e Khan Younis, rendendo l'intera area tra il corridoio Filadelfia e Morag parte della zona di sicurezza israeliana", ha detto riferendosi alla zona cuscinetto dell'Idf al confine con Gaza. 🔗quotidiano.net

Medioriente: Hamas, fare pressione su Usa per fermare Israele - Torino, 18 mar. (LaPresse) – Hamas ha affermato di apprezzare “le posizioni arabe, islamiche e internazionali che condannano e respingono la ripresa dell’aggressione brutale” da parte di Israele. “Invitiamo i paesi amici che sostengono la giusta causa palestinese a esercitare pressioni sull’amministrazione statunitense affinché ponga fine a questa aggressione e alla guerra genocida contro civili indifesi”, ha aggiunto l’organizzazione in una dichiarazione su Telegram, citata da Al Jazeera. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Turchia esorta Israele a fermare gli attacchi aerei in Siria, dice il ministero degli Esteri; Nuovo round di negoziati per il cessate il fuoco, senza Hamas. Annuncio di Abu Mazen: Andrò a Gaza - Qatar all'Iran: “Progressi a negoziati Doha, valutate se attaccare”; Hamas: Non parteciperemo ai negoziati dopo il raid su Rafah. Netanyahu: Tragico incidente - Chiesta riunione urgente su Rafah domani del Consiglio Onu; Sanzioni economiche a Israele e ai suoi sostenitori? Una possibile risposta collettiva dei Paesi arabi per salvare i civili di Gaza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ISRAELE vs TURCHIA/ “Trump ha fermato Netanyahu in Siria, agli Usa serve Erdogan per contenere l’Iran” - Israele e Turchia a un passo dallo scontro in Siria, ma è intervenuto Trump, che ha scelto Erdogan come referente degli interessi USA nell'area ... 🔗ilsussidiario.net

Lo spettro dello scontro tra Turchia e Israele in Siria - Qualora forze turche venissero dispiegate sul territorio e Israele continuasse i suoi bombardamenti, un incidente potrebbe provocare il primo conflitto della storia fra i due paesi. I commentatori ... 🔗editorialedomani.it

La partita della Siria tra Turchia e Israele, spazio alla diplomazia ma Netanyahu avvisa Erdogan: “No a postazioni militari che ci minaccino” - Turchia e Israele, apparentemente in pessimi rapporti dopo le accuse reciproche sulla guerra nella Striscia di Gaza, hanno ringraziato l’Azerbaigian e il suo presidente-autocrate Ilham Aliyev ... 🔗ilfattoquotidiano.it