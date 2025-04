Tumori biopsia liquida e su tessuti | cura mirata su doppio test migliora sopravvivenza

Tumori avanzati raggiungono una sopravvivenza significativamente migliore

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito del modello mutazionale guidato dai Molecular Tumor Board (Mtb), i pazienti con tumori avanzati raggiungono una sopravvivenza significativamente migliore quando ricevono una terapia personalizzata basata sul rilevamento della stessa alterazione genomica sia con la biopsia su tessuto che con quella liquida, rispetto alla terapia personalizzata basata su un solo tipo di biopsia.

Tumori, biopsia liquida e su tessuti: cura mirata su doppio test migliora sopravvivenza - (Adnkronos) – Nell'ambito del modello mutazionale guidato dai Molecular Tumor Board (Mtb), i pazienti con tumori avanzati raggiungono una sopravvivenza significativamente migliore quando ricevono una terapia personalizzata basata sul rilevamento della stessa alterazione genomica sia con la biopsia su tessuto che con quella liquida, rispetto alla terapia personalizzata basata su un solo tipo di biopsia. 🔗periodicodaily.com

Biopsia liquida per diagnosi tumori testa-collo da HPV - Un test mininvasivo effettuato con un semplice prelievo del sangue che consente una diagnosi precoce e un monitoraggio accurato, dopo la terapia, dei tumori dell’orofaringe legati al papilloma virus umano (HPV-Human Papilloma Virus). E’ il risultato di un innovativo studio traslazionale condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), pubblicato sulla rivista European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 🔗romadailynews.it

Tumori cerebrali, biopsia in diretta - Un nuovo, rivoluzionario, microscopio permetterà di fare esami istologici in tempo reale, in sala operatoria, per quanto riguarda i tumori cerebrali. è già in dotazione all’Unità operativa complessa di Neurochirurgia del Bellaria, guidata da Carmelo Sturiale (foto). "Si tratta di un nuovo, rivoluzionario, microscopio appena arrivato e che entrerà in funzione tra pochissimo e che permetterà di fare esami istologici in tempo reale e migliorerà diagnosi e trattamento dei tumori cerebrali – sottolinea il dottor Sturiale –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Biopsia liquida: esame del sangue per i tumori - La biopsia liquida potrebbe rivoluzionare la diagnosi dei tumori, un esame per niente invasivo (ne più ... in questo modo si può intervenire precocemente prima ancora che i danni ai tessuti possano ... 🔗universonline.it

Esame del sangue per tumori - Kun Zhang, coordinatore dello studio e ricercatore presso l'Institute for Genomic Medicine di San Diego, spiega che quando un tumore si sviluppa deve farsi strada fra i tessuti ... biopsia liquida non ... 🔗universonline.it