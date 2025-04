Tvzap.it - “Trump vuole lui”: nuovo papa, chi è il favorito dal presidente degli Usa

Donald Trump ha fatto centro ancora una volta con una battuta ad effetto, che però nasconde una possibile verità di fondo. Alla domanda su chi vedrebbe bene come successore di Papa Francesco, ha risposto: "Non mi dispiacerebbe essere Papa. Non sarebbe fantastico? Sarebbe la mia prima scelta!". Poco dopo, però, ha cambiato tono e ha rivelato il suo vero favorito: "C'è un cardinale a New York molto bravo". Il riferimento sarebbe molto chiaro: di chi si tratta.

Chi è il favorito dal presidente degli Usa

Timothy Michael Dolan, arcivescovo della Grande Mela e volto noto della Chiesa americana.