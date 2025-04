Trump vuole boicottare il 50 anniversario della fine della guerra in Vietnam

Dal 1964 al 1972, gli Stati Uniti — la nazione più potente della storia — impiegarono un enorme sforzo militare, tutto tranne l'uso delle bombe atomiche, per sconfiggere un movimento rivoluzionario nazionalista in un piccolo Paese contadino: il Vietnam. E fallirono. Come scrisse lo storico populista di sinistra Howard Zinn, fu uno scontro tra tecnologia moderna e esseri umani organizzati, e furono questi ultimi a vincere.Oggi, a cinquant'anni dalla caduta di Saigon, il 30 aprile 1975, il Vietnam celebra la fine della guerra e l'unificazione del Paese con un fitto programma di sfilate e feste nazionali. Ma la decisione dell'amministrazione di Donald Trump di boicottare ufficialmente le commemorazioni, vietando ai suoi diplomatici — incluso l'ambasciatore Marc Knapper — di partecipare agli eventi organizzati a Ho Chi Minh City, rischia di offuscare il valore storico di questo anniversario.

