Trump | Vorrei essere io il Papa

Trump: "Vorrei essere io il Papa" Il presidente americano Donald Trump, rispondendo ad una domanda dei giornalisti nel giardino della Casa Bianca su chi vorrebbe vedere come Papa, ha affermato: "Come Papa? Vorrei essere io il Papa". E ora molti si chiedono: "Trump può davvero influenzare la scelta del prossimo pontefice?

Trump: “Il prossimo Papa? Vorrei essere io, sarebbe la scelta migliore” – Video - “Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta”. Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. “Non ho preferenze” ha aggiunto, precisando che c’è un cardinale a New York che può fare il lavoro. Il riferimento sembra al cardinale Timothy Dolan. L'articolo Trump: “Il prossimo Papa? Vorrei essere io, sarebbe la scelta migliore” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il regista di “Mamma, ho perso l’aereo” ha paura di Trump: “Vorrei tagliare il suo cameo ma temo di essere deportato” - Chris Columbus, regista di Mamma, ho perso l’aereo, rivela di voler tagliare il cameo di Donald Trump presente nel secondo film della saga che narra le vicende del piccolo Kevin McCallister, il cui ruolo era ricoperto da Macaulay Culkin. In un’intervista al San Francisco Chronicle, infatti, il regista ha dichiarato a proposito del piccolo ruolo interpretato dall’attuale presidente degli Stati Uniti: “È diventata una maledizione. 🔗tpi.it

VIDEO / “Chiara Ferragni per tutti ma vorrei essere solo io” - L'influencer in un post sui social racconta i tanti modi in cui viene chiamata da amici e conoscenti ed esprime un desiderio 🔗golssip.it

