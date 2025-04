Trump tende la mano a Carney | Presto un incontro alla Casa Bianca

Trump ha riferito di aver telefonato al primo ministro canadese Mark Carney per congratularsi per la sua vittoria elettorale. «Non avrebbe potuto essere più gentile», ha detto il presidente degli Stati Uniti, annunciando l'imminente visita alla Casa Bianca di Carney, che potrebbe raggiungere Washington «a breve, forse la prossima settimana o prima»

