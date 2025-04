Trump sul rimpatrio di Abrego Garcia dal Salvador | Potrei ma fa parte della gang MS-13

L’amministrazione Trump ostacola il ritorno negli Stati Uniti di Kilmar Ábrego García - Il 15 aprile la giudice federale Paula Xinis ha accusato l’amministrazione Trump di non aver niente per facilitare il ritorno negli Stati Uniti di Kilmar Ábrego García, un migrante espulso per errore verso il Salvador. Leggi 🔗internazionale.it

Deportato per errore a El Salvador, ma il governo Trump lo abbandona: il caso Abrego Garcia - Kilmar Armando Abrego Garcia, cittadino salvadoregno sposato con una cittadina americana e padre di un bambino di cinque anni nato negli Stati Uniti, è stato deportato per errore in El Salvador il 15 marzo 2025, nonostante avesse ottenuto un provvedimento che vietava l’espulsione verso il suo Paese d’origine. Di fronte alla deportazione illegale, la famiglia, tramite un avvocato, aveva chiesto all’amministrazione Trump di riportarlo negli Stati Uniti. 🔗open.online

Corte Suprema USA ordina a Trump di facilitare il rimpatrio del migrante salvadoregno - Duro smacco giudiziario per Donald Trump sul fronte "deportazioni". La Corte Suprema Usa ha ordinato alla sua amministrazione di "facilitare" il rimpatrio di un migrante salvadoregno, deportato il mese scorso per errore e rinchiuso in una famigerata prigione nel suo Paese natale. Il governo deve "agevolare il rilascio di (Kilmar) Abrego Garcia dalla custodia in Salvador e garantire che il suo caso venga gestito come lo sarebbe stato se non fosse stato impropriamente trasferito a El Salvador", ha affermato la corte, a maggioranza conservatrice. 🔗quotidiano.net

Donald Trump sul rimpatrio di Abrego Garcia dal Salvador: «Potrei, ma fa parte della gang MS-13» - Il 29enne che vive nel Maryland è stato arrestato ed espulso a marzo nonostante la mancanza di prove a suo carico e nessun precedente che lo colleghi ai traffici del gruppo considerato dagli Usa un'or ... 🔗msn.com

Deportato per errore in El Salvador: Kilmar Ábrego García difeso dalla moglie dalle accuse infondate di Trump - La moglie di Kilmar Ábrego García, il cittadino del Maryland deportato illegalmente in una mega-prigione in El Salvador, ha duramente criticato il tentativo dell’amministrazione Trump di infangare la ... 🔗globalist.it

La Corte Suprema bacchetta Trump, ma non troppo: il caso di Abrego García - Kilmar Abrego García è stato erroneamente arrestato e deportato nelle carceri nel Salvador, e anche di questo hanno parlato Bukele, presidente de El Salvador, e Trump. La Corte Suprema ha detto che il ... 🔗informazione.it