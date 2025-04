Trump resuscita la sinistra in tutto il mondo con una eccezione | il Pd

mondo: la sinistra. Tranne che in Italia, la sinistra – data per morta, anzi, già imbalsamata – ha improvvisame. Contenuto a pagamento

Meloni da Trump, Delmastro a valanga: "Sinistra muta, per stasera è tutto!" - Andrea Delmastro non le manda a dire. In qualunque modo si voglia leggere il vertice tra Meloni e Trump alla Casa Bianca, ecco che c'è un punto importantissimo e soprattutto innegabile che vien fuori dalle cronache di questo bilaterale: l'Italia torna al centro dell'Europa e il presidente Usa verrà qui, a Roma, ad aprire il dialogo con l'Ue per i dazi. Insomma un successo diplomatico del premier e del nostro Paese sotto tutti i fronti. 🔗liberoquotidiano.it

Sceneggiata "cacio e pepe" di Gassman e moglie contro Trump: com'è ridotta la sinistra - Eccoli gli antiTrump de' noantri. Firmano autografi, gli piace piacere, e sono tanto tanto alla moda. Bravi nel loro mestiere, ne prendessero mai una quando si azzardano a cimentarsi con la politica. Adesso ce l'hanno col presidente americano. Donald Trump spezza le convenzioni e le (loro) convinzioni. L'altra settimana ce lo ha fatto capire anche Massimo Gramellini, che malediva le stars americane per non aver fatto nulla di concreto contro il tycoon. 🔗liberoquotidiano.it

Gaza, Hamas: “Armatevi in tutto il mondo contro piano Trump”. Idf ordina evacuazione Rafah - (Adnkronos) – Chiunque sia in grado di farlo dovrebbe "prendere le armi" per impedire che si realizzi il piano per la Striscia di Gaza annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che prevede il trasferimento di due milioni di palestinesi. E' l'appello lanciato dall'esponente di Hamas, Sami Abu Zuhri, in una nota citata […] 🔗periodicodaily.com

Trump resuscita la sinistra in tutto il mondo con una eccezione: il Pd - Nel mondo l’ascesa del tycoon americano rafforza progressisti e moderati, che ritrovano slancio contro derive radicali. Mentre in Italia l’opposizione, capitanata da Elly Schlein, resta impantanata tr ... 🔗ilfoglio.it

Canada, Australia, Ungheria. L'"effetto Trump" rilancia la sinistra nel mondo - ma il merito principale della risurrezione della sinistra canadese è tutto di Trump. Una situazione analoga riguarda l’Australia, dove si voterà il 3 maggio. Il primo ministro laburista ... 🔗ilfoglio.it

Se la sinistra critica anche quando Trump non commette errori - Dopo mesi di critiche a Donald Trump per i sui suoi modi bruschi, alla prima occasione in cui il bullo di Fifth Avenue si comporta in maniera ... 🔗iltempo.it