Trump promette flessibilità sui dazi ma avverte | Chi non produce in America sarà massacrato

Trump ha festeggiato i suoi primi 100 giorni di nuovo mandato presidenziale con un comizio in grande stile nel Michigan, cuore pulsante dell’industria automobilistica Americana. Il messaggio chiave? Una combinazione di “flessibilità” e durezza: da un lato l’annuncio di un allentamento temporaneo dei dazi sulle auto per concedere più tempo alle case automobilistiche nella transizione produttiva, dall’altro l’avvertimento severo a chi non investirà nella manifattura interna: “Saranno massacrati dalla nostra politica commerciale”.Davanti a una folla di sostenitori, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno entrando in una “nuova età dell’oro”, merito anche della sua strategia protezionistica: “Avremo un accordo equo con la Cina, perché ora siamo noi a dettare le condizioni”. 🔗 Il tycoon celebra i suoi primi 100 giorni con un comizio nello Stato simbolo dell’industria automobilistica, tra promesse di una “nuova età dell’oro” e attacchi a Biden e ai democratici.Michigan, 29 aprile 2025 – Donaldha festeggiato i suoi primi 100 giorni di nuovo mandato presidenziale con un comizio in grande stile nel Michigan, cuore pulsante dell’industria automobilisticana. Il messaggio chiave? Una combinazione di “” e durezza: da un lato l’annuncio di un allentamento temporaneo deisulle auto per concedere più tempo alle case automobilistiche nella transizione produttiva, dall’altro l’avvertimento severo a chi non investirà nella manifattura interna: “Saranno massacrati dalla nostra politica commerciale”.Davanti a una folla di sostenitori,ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno entrando in una “nuova età dell’oro”, merito anche della sua strategia protezionistica: “Avremo un accordo equo con la Cina, perché ora siamo noi a dettare le condizioni”. 🔗 Puntomagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump, 'ci sarà flessibilità sui dazi' - Donald Trump sembra aprire ad una forma di "flessibilità" sui dazi che partiranno dal 2 aprile. "Le persone vengono da me e parlano di dazi e mi chiedono se possono avere delle eccezioni. Una volta che lo fai per uno, devi farlo per tutti", ha detto il presidente rispondendo ad una domanda sulle tariffe nello Studio Ovale. "La parola flessibilità è una parola importante. Ci sarà flessibilità", ha aggiunto il presidente. 🔗quotidiano.net

Ora Trump promette dazi sulle auto straniere al 25%: quando scatteranno - Il presidente statunitense ha annunciato nuove tariffe sulle auto straniere intorno al 25%. I dazi, che potrebbero allargarsi e colpire anche il settore dei semiconduttori e quello farmaceutico, dovrebbero entrare in vigore il prossimo 2 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dazi, Trump “2 aprile Liberation Day, ma ci sarà flessibilità” - WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che il 2 aprile, da lui chiamato “Liberation Day”, scatteranno i dazi per i prodotti importati negli Usa. Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha detto a proposito dell’Unione europea che “è molto dura” con gli Stati Uniti. “Ma ora è giusto che anche noi facciamo a loro quello che loro fanno a noi”, ha aggiunto. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump annuncia flessibilità sui dazi automobilistici e promette un'età dell'oro; Trump allenta i dazi sulle auto e annuncia un accordo con l'India; Trump promette flessibilità sui dazi, ma avverte: “Chi non produce in America sarà massacrato”; Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto e promette accordo equo con la Cina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online