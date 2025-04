Trump | primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all' inizio

Trump in occasione dei primi 100 giorni alla Casa Bianca nel suo secondo mandato."siamo qui stasera, nel cuore della nostra nazione, per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese, e questo secondo moltissime persone", ha affermato il presidente degli Stati Uniti. "Sapete, avevamo un gruppo di uomini di sinistra radicale che erano molto intelligenti e una donna, una donna in particolare, persone molto, molto intelligenti. Queste non sono persone stupide. Sono persone malate, ma non sono persone stupide. 🔗 Quotidiano.net - Trump: primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all'inizio Milano, 30 apr. (askanews) - Ha ballato davanti alla folla, ha confessato che un giorno gli piacerebbe essere Papa e ha sparato a zero sugli e sui giudici che contrastano la sua politica sull'immigrazione irregolare. E' stato un vero show il comizio in Michigan di Donaldin occasione dei100alla Casa Bianca nel suo secondo mandato."qui stasera, nel cuore della nostra nazione, per celebrare i100di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese, e questo secondo moltissime persone", ha affermato il presidente degli Stati Uniti. "Sapete, avevamo un gruppo di uomini di sinistra radicale che erano molto intelligenti e una donna, una donna in particolare, persone molto, molto intelligenti. Queste non sono persone stupide. Sono persone malate, ma non sono persone stupide. 🔗 Quotidiano.net

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

I primi 100 giorni di Donald Trump, Leavitt “Promesse mantenute, inizio memorabile” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi sono ufficialmente trascorsi cento giorni di promesse fatte e mantenute dal presidente Trump e questo è stato davvero l’inizio più memorabile di una presidenza nella storia americana. Dopo aver costruito la più grande economia del mondo durante il suo primo mandato presidenziale, Trump sta per rifarlo. Il popolo americano ha riposto la sua fiducia nel presidente Trump fin dal suo primo giorno in carica e il presidente si è concentrato sul superamento della crisi inflazionistica di Biden, sulla riduzione del costo della vita e sul rendere gli ... 🔗unlimitednews.it

Trump: primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all’inizio - Milano, 30 apr. (askanews) – Ha ballato davanti alla folla, ha confessato che un giorno gli piacerebbe essere Papa e ha sparato a zero sugli e sui giudici che contrastano la sua politica sull’immigraz ... 🔗askanews.it

Trump celebra i primi 100 giorni: «Nulla mi fermerà», e promette un accordo con la Cina - Il presidente Donald Trump ha celebrato i primi 100 giorni del suo nuovo mandato con un comizio a Warren, nel Michigan, simbolo dell’industria automobilistica americana. In un clima da campagna eletto ... 🔗msn.com

Trump, i primi 100 giorni che sconvolsero più gli Usa che il mondo - Ogni cosa che tocca, vacilla. Poi va in mille pezzi. Il risultato delle elezioni in Canada, con la vittoria dei liberali di Mark Carney, è l’ennesimo insuccesso internazionale di Donald Trump. Qualche ... 🔗ilfattoquotidiano.it