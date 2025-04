Trump | Penso che Putin voglia la pace Lula da Silva e Putin discuteranno la guerra in Ucraina

Penso che Putin voglia la pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta", ha messo in evidenza Trump.Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto intanto che i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin parleranno della guerra in Ucraina durante l'incontro che avranno in Russia il prossimo 9 maggio. 🔗 Quotidiano.net - Trump: "Penso che Putin voglia la pace", Lula da Silva e Putin discuteranno la guerra in Ucraina chela. Lo ha detto il presidente americano Donaldin un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta", ha messo in evidenza.Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto intanto che i presidenti Luiz Ináciodae Vladimirparleranno dellaindurante l'incontro che avranno in Russia il prossimo 9 maggio. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Steve Witkoff, per l’inviato di Trump “Putin non è cattivo”: “Non penso che voglia prendere tutta l’Europa” - “Non considero Putin un cattivo ragazzo, è super intelligente e sento che vuole la pace“. Parola di Steve Witkoff: l’inviato l’inviato speciale di Donald Trump ostenta ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto, nonostante la ripresa degli attacchi reciproci sul terreno, e boccia anche gli sforzi guidati da Gran Bretagna e Francia per rafforzare le difese ucraine e il piano europeo per la costruzione di garanzie sulla sicurezza a lungo termine, bollandoli come una “posa“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, l’inviato di Trump Witkoff: “Non vedo in Putin voglia di prendere tutta Europa” - Parlando su ‘Fox News Sunday’, il messaggero speciale di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di aspettarsi “alcuni veri progressi” nei colloqui in Arabia Saudita lunedì, “in particolare per quanto riguarda un cessate il fuoco sul Mar Nero per le navi tra i due paesi, e da lì si passerà naturalmente a un cessate il fuoco totale”. Rispondendo a domande sulle preoccupazioni che il presidente russo Vladimir Putin possa guardare oltre l’Ucraina e spingersi più a fondo in Europa, anche se la Russia ottiene territori all’interno dell’Ucraina, Witkoff ha detto: “Ho semplicemente detto che non vedo ... 🔗lapresse.it

Trump, non penso che Putin si rimangerà la parola - "Non penso che Putin si rimangerà la parola". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ha criticato in un'intervista a Nbc il leader russo per aver minato la credibilità di Volodymyr Zelensky e ipotizzato un'amministrazione transitoria per l'Ucraina. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Trump: 'Putin mi rispetta, penso che voglia la pace'; Trump: Putin si è offerto di fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina | Zelensky: Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev; Trump: Penso che Putin voglia finire la guerra. Zelensky sarà coinvolto nei negoziati di pace - Trump: incontro con Putin potrebbe avvenire molto presto; Ucraina, Trump: la Russia potrebbe tirarla per le lunghe. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Trump: 'Putin mi rispetta, penso che voglia la pace' - "Penso che Putin" voglia la pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta", ha messo in evidenza Tr ... 🔗ansa.it

Ucraina, Trump: “Zelensky più calmo, Putin smetta di sparare e firmi accordo” - Donald Trump torna a parlare di una possibile tregua in Ucraina e del suo incontro con Volodymyr Zelensky: “Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la situazione e che voglia raggiungere un accordo. 🔗msn.com

Trump sotto pressione: «Putin mi prende in giro». L'inghippo prima dell'incontro con Zelensky (e la frecciata di Re) - Il presidente americano incontra Zelensky a San Pietro invece che nella residenza dell'ambasciatore: «Incontro molto produttivo». Poi, dopo una visita di sole 13 ore, rientra negli Stati Uniti ... 🔗msn.com