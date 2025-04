Trump nega responsabilità crollo del Pil negli Usa | È l’eredità di Biden

crollo di Wall Street unito al rallentamento del Pil, sceso dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, mettono a dura prova il mandato di Trump. "L'età dell'oro Usa è appena iniziata", ha però ribadito il Tycoon, chiarendo che gli americani dovranno avere ancora un po' di pazienza prima di poter godere dei frutti delle sue operazioniL'articolo Trump nega responsabilità crollo del Pil negli Usa: “È l’eredità di Biden” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Trump nega responsabilità crollo del Pil negli Usa: “È l’eredità di Biden” L'ennesimodi Wall Street unito al rallentamento del Pil, sceso dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, mettono a dura prova il mandato di. "L'età dell'oro Usa è appena iniziata", ha però ribadito il Tycoon, chiarendo che gli americani dovranno avere ancora un po' di pazienza prima di poter godere dei frutti delle sue operazioniL'articolodel PilUsa: “Èdi” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Crollo dei listini europei: Trump vede opportunità di acquisto, futures USA riducono il calo - Prosegue la discesa per il precipizio dei listini europei mentre riducono il calo i futures sugli indici americani (sul Dow Jones -2,3% e sullo S&P -2,2%) dopo che Trump, al risveglio degli investitori d'Oltreoceano, scrive su Truth: "Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai". Londra prosegue in calo del 3,7%, Parigi del 3,7%, Francoforte del 3,9%, Madrid del 4,5%, Zurigo del 4,4% e Milano del 5,8 per cento. 🔗quotidiano.net

Chiara Poggi uccisa a Garlasco, indagato l'amico del fratello Andrea Sempio: «Distrutto, nega ogni responsabilità» - Possibile svolta nell'omicidio di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. Secondo quanto riferito dal Tg1, a diciotto anni dal delitto, un avviso... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Lega sta con Trump. Ma Forza Italia invita alla prudenza: “Calma e responsabilità” - (Adnkronos) – Lo scontro nello Studio Ovale, alla Casa Bianca, con gli attacchi del presidente americano Donald Trump (e del vice Vance) al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, trova letture del tutto opposte tra le due forze di maggioranza italiane che esprimono i vicepremier, la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia, guidata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per il primo non bisogna avere esitazioni, schierandosi con il tycoon Usa, perché “dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della pace”, Tajani invece chiarisce di voler restare ancorato ... 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stati Uniti, Trump nega di aver provocato il crollo dei mercati: Elimineremo deficit commerciale; La Casa Bianca nega il ruolo intenzionale di Trump nel crollo del mercato; La solitudine di Elon Musk, così liti politiche e guai finanziari mettono in discussione il suo ruolo; Facebook crolla in Borsa dopo lo scandalo Cambridge Analytica. 🔗Se ne parla anche su altri siti