Trump | La Cina vuole fare un accordo con noi E allenta i dazi sulle auto | Ma chi non le produce qui sarà massacrato

'Trump vuole impegno partner a limitare affari con Cina' - L'amministrazione Trump intende usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali americani affinché limitino i loro rapporti con la Cina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'idea è quella di ottenere l'impegno dai partner americani di isolare la Cina in cambio di una riduzione delle barriere commerciali. 🔗quotidiano.net

Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra” - Secondo il tycoon il presidente ucraino è pronto a siglare anche un accordo sui minerali. Macron parla alle 20 alla Francia. Polonia: “Il dialogo col leader di Kiev avda avanti” L'articolo Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump vuole fare soldi con la Russia, anche con i permessi di soggiorno ‘gold’ agli oligarchi - (Adnkronos) – Fare soldi con la fine della guerra in Ucraina, vedi l’accordo sulle terre rare, e fari soldi anche con i nuovi rapporti con la Russia. L’idea di Donald Trump, in attesa che le imprese americane possano tornare a fare affari con Mosca con la fine del conflitto, riguarda anche il mercato dei permessi […] 🔗periodicodaily.com

Dazi, video della Cina a Trump: “Non ci inginocchiamo davanti a un prepotente. È come bere veleno” - Clip di due minuti: “Avete mai sentito parlare dell’occhio del ciclone? Sembra tranquillo, ma è una trappola mortale. Gli Stati Uniti hanno scatenato una ... 🔗repubblica.it