Trump in Michigan per i 100 giorni alla Casa Bianca tycoon | Biden peggior presidente della storia ora inizia età dell’oro presto accordo con Cina

Il presidente Usa annuncia anche allentamento dei dazi sugli autoveicoli: le case automobilistiche sottoposte al 25% dei dazi sui veicoli importati saranno esenti dal pagamento di tariffe aggiuntive Donald Trump ha celebrato i primi 100 giorni del suo secondo mandato con un comizio in grande stile a Warren, Michigan.

Donald Trump celebra i primi 100 giorni di successo alla Casa Bianca a Warren, Michigan - "Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l'inizio, non avete ancora visto niente". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento a Warren, Michigan, per festeggiare i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di "Usa, Usa". "Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando", ha affermato Trump. 🔗quotidiano.net

Trump alleggerisce i dazi per le auto. Il discorso in Michigan: «I miei sono i primi 100 giorni di maggior successo di sempre» - L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardato Amazon Haul 🔗xml2.corriere.it

Trump alleggerisce i dazi per le auto. Il discorso in Michigan: «In 100 giorni il cambiamento più radicale di sempre» - Il comizio a Warren: attacchi ai democratici, alle persone trans e agli immigrati. «Con me il flusso di migranti è sceso del 99,99%» 🔗xml2.corriere.it

Trump, difende i dazi ma li allenta sull’auto. Il comizio in Michigan: «Non avete ancora visto niente»; Trump, lo show nel discorso dei 100 giorni: “I migliori di sempre. Mi piacerebbe essere Papa”; I primi cento giorni di Trump II: più regime che governo; I 100 giorni di Trump, senza pace e con dazi stellari: Putin mi rispetta, la Cina tratterà. Chi non si adegua sarà massacrato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump e il discorso dei 100 giorni: “Dazi, accordo equo con la Cina. Auto? Massacreremo chi non produce in Usa” - Tanti i temi toccati dal presidente Usa nel comizio tenuto in Michigan in occasione dei primi 100 giorni alla Casa Bianca ... 🔗msn.com

Trump, lo show nel discorso dei 100 giorni: “I migliori di sempre. Mi piacerebbe essere Papa” - I sondaggi sulla popolarità scesa al 39 per cento? “Sono falsi”, dice il presidente degli Stati Uniti in Michigan. E difende Musk ... 🔗repubblica.it

“Mi piacerebbe fare il Papa”: cos’ha detto Trump sui suoi cento giorni da presidente degli Usa - Donald Trump difende le tariffe record contro la Cina: "Lo meritano", e mentre promette nuovi accordi con India e altri Paesi, nega l'intenzione ... 🔗fanpage.it