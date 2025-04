Trump firma un ordine esecutivo che esenta le case automobilistiche dal pagamento di dazi aggiuntivi

Trump firma un ordine esecutivo in base al quale le case automobilistiche sottoposte ai dazi del 25% sui veicoli importati saranno esentate dal pagamento dei dazi aggiuntivi. Nel frattempo, scontro Amazon-Trump sui dazi. Trump firma un ordine esecutivo che esenta le case automobilistiche dai dazi Il presiedente americano Donald Trump ha . 🔗 Periodicodaily.com - Trump firma un ordine esecutivo che esenta le case automobilistiche dal pagamento di dazi aggiuntivi Il presiedente americano Donaldunin base al quale lesottoposte aidel 25% sui veicoli importati sarannote daldei. Nel frattempo, scontro Amazon-suiuncheledaiIl presiedente americano Donaldha . 🔗 Periodicodaily.com

Trump firma un ordine esecutivo che richiede agli autisti di camion di parlare inglese - Il presidente americano Donald Trump firma un ordine esecutivo che richiede agli autisti di camion di avere una buona conoscenza della lingua inglese. “Potreste non saperlo, ma ci sono molti problemi di comunicazione tra i camionisti in viaggio, le autorità federali e quelle locali, il che ovviamente rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica“, ha […] 🔗periodicodaily.com

Donald Trump firma ordine esecutivo: l'inglese diventa lingua ufficiale degli USA - Come anticipato nei giorni scorsi, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che stabilisce l'inglese come la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Si tratta di una novità assoluta poiché nei suoi quasi 250 anni di storia gli USA non hanno mai avuto una lingua ufficiale a livello federale. L'ordine esecutivo annulla il mandato federale di Bill Clinton che obbligava le agenzie a fornire assistenza linguistica a chi non parla inglese. 🔗quotidiano.net

Trump firma ordine esecutivo pro fecondazione in vitro - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo a sostegno della fecondazione in vitro. "Le donne, ma anche gli uomini, ce ne saranno grati", ha detto il presidente commentando il provvedimento a Mar-a-Lago. 🔗quotidiano.net

Donald Trump firma ordine esecutivo per allentare dazi sulle auto importate - Trump firma un ordine per ridurre la pressione dei dazi sulle auto, mantenendo le tariffe al 25% ma prevenendo ulteriori aumenti. 🔗quotidiano.net

Trump firma ordine: riduce dazi su auto - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a ridurre l'impatto economico dei dazi "sovrapposti" sulle case automobilistiche. 🔗rainews.it

Trump firma decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto. "Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione. E' a breve termine", ha detto Trump. (ANSA) ... 🔗msn.com