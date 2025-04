Trump festeggia i primi 100 giorni Stiamo rendendo l’America di nuovo grande

primi cento giorni di maggior successo dell'amministrazione nella storia del nostro Paese". Così il presidente statunitense Donald Trump al Macomb Community College nella città di Warren, in Michigan, in occasione dei primi cento giorni del suo secondo mandato.Il tycoon ha fatto il suo ingresso sulle note di "God Bless the Usa" di Lee Greenwood, brano utilizzato durante i comizi della sua campagna elettorale. Trump ha parlato del lavoro svolto fino a oggi da presidente degli Stati Uniti: "Settimana dopo settimana Stiamo ponendo fine all'immigrazione illegale. Ci Stiamo riprendendo il nostro lavoro, proteggendo i nostri grandi lavoratori americani delle auto e tutti gli altri. Stiamo ripristinando lo stato di diritto che in qualche modo era andato a farsi benedire.

Trump festeggia i primi 100 giorni: «Faremo un accordo con la Cina, chi non produrrà qui le auto sarà massacrato» - Il presidente apre a nuovi accordi commerciali, ma continua a sfidare il mondo. E sul calo di consensi: «I sondaggi sono falsi» 🔗xml2.corriere.it

Come sta Donald Trump? I risultati dei primi esami da presidente. E il peso: sui 100 chili - Sono stati resi pubblici i risultati del primo esame fisico effettuato dal presidente Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Trump, qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i risultati, rivelando quali farmaci sta assumendo il presidente, quanto peso ha perso dal suo primo mandato e altro ancora. 🔗open.online

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Usa, Trump festeggia i suoi primi 100 giorni: abbiamo appena iniziato; Elon Musk festeggia i primi 100 giorni di Governo Trump con 113 mld in meno; 100 giorni di Trump: per l’S&P500 sono stati i primi 100 giorni peggiori dai tempi di Nixon; Donald Trump celebra i primi 100 giorni di successo alla Casa Bianca a Warren, Michigan. 🔗Cosa riportano altre fonti

Usa, Trump festeggia i suoi primi 100 giorni: abbiamo appena iniziato - In un discorso di novanta minuti tenuto in Michigan per celebrare i primi cento giorni di presidenza, Donald Trump ha insultato e umiliato gli immigrati illegali deportati a El Salvador. Questo passag ... 🔗italiaoggi.it

Donald Trump celebra i primi 100 giorni di successo alla Casa Bianca a Warren, Michigan - Donald Trump festeggia i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca con i fan a Warren, Michigan, elogiando il ritorno dei posti di lavoro nel settore automobilistico. 🔗quotidiano.net

