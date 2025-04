Trump festeggia i primi 100 giorni | Faremo un accordo con la Cina chi non produrrà qui le auto sarà massacrato

Xml2.corriere.it - Trump festeggia i primi 100 giorni: «Faremo un accordo con la Cina, chi non produrrà qui le auto sarà massacrato» Il presidente apre a nuovi accordi commerciali, ma continua a sfidare il mondo. E sul calo di consensi: «I sondaggi sono falsi» 🔗 Xml2.corriere.it

Come sta Donald Trump? I risultati dei primi esami da presidente. E il peso: sui 100 chili - Sono stati resi pubblici i risultati del primo esame fisico effettuato dal presidente Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Trump, qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i risultati, rivelando quali farmaci sta assumendo il presidente, quanto peso ha perso dal suo primo mandato e altro ancora. 🔗open.online

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

I primi 100 giorni di Donald Trump, Leavitt “Promesse mantenute, inizio memorabile” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi sono ufficialmente trascorsi cento giorni di promesse fatte e mantenute dal presidente Trump e questo è stato davvero l’inizio più memorabile di una presidenza nella storia americana. Dopo aver costruito la più grande economia del mondo durante il suo primo mandato presidenziale, Trump sta per rifarlo. Il popolo americano ha riposto la sua fiducia nel presidente Trump fin dal suo primo giorno in carica e il presidente si è concentrato sul superamento della crisi inflazionistica di Biden, sulla riduzione del costo della vita e sul rendere gli ... 🔗unlimitednews.it

Trump, comizio-party per i primi 100 giorni: "Nessun presidente come me" - Donald Trump fa festa per i primi 100 giorni da presidente con un comizio in stile campagna elettorale a Warren, in Michigan. Attacca Joe Biden più volte, rivendica i risultati raggiunti - compreso ... 🔗adnkronos.com

Trump, il discorso in Michigan per i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca: «I migliori della storia, ed è solo l'inizio» - «Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l'inizio, non avete ancora visto niente». Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento a Wa ... 🔗msn.com

Trump, 'i migliori 100 giorni della storia, è solo l'inizio' - "Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l'inizio, non avete ancora visto niente". (ANSA) ... 🔗msn.com