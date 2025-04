Trump e Zelensky analisi semiotica di una foto già storica

Trump. Unite e tenute basse, sopra le ginocchia. Anche quelle di Volodymyr Zelensky sulle proprie ginocchia. Ma la mano destra di Zelensky, aperta, è colta in un “atto linguistico” perlocutorio: forse sta dicendo, “parliamo, di questa situazione inostenibilie. siamo bombardati ogni giorno. l’America non può lasciarci soli”. Siamo nella Basilica di San Pietro, è il 26 aprile 2025.Dov’è il dito indice accusatorio, alla Torquemada, di Donald Trump, puntato all’improvviso contro lo sbigottito Volodymyr Zelensky, davanti a milioni di telespettatori (Casa Bianca, studio Ovale, 27 febbraio 2025) ? Quel dito accusatorio («Zelensky, tu non sei nessuno, sei responsabile della guerra, ci devi una montagna di soldi», riportiamo liberamente, ma quello era il senso), che qualche sprovveduto commentatore aveva prefigurato replicarsi anche nella basilica romana della città del Vaticano, non c’è. 🔗 Formiche.net - Trump e Zelensky, analisi semiotica di una foto già “storica” Le mani.Guardate le mani di Donald. Unite e tenute basse, sopra le ginocchia. Anche quelle di Volodymyrsulle proprie ginocchia. Ma la mano destra di, aperta, è colta in un “atto linguistico” perlocutorio: forse sta dicendo, “parliamo, di questa situazione inostenibilie. siamo bombardati ogni giorno. l’America non può lasciarci soli”. Siamo nella Basilica di San Pietro, è il 26 aprile 2025.Dov’è il dito indice accusatorio, alla Torquemada, di Donald, puntato all’improvviso contro lo sbigottito Volodymyr, davanti a milioni di telespettatori (Casa Bianca, studio Ovale, 27 febbraio 2025) ? Quel dito accusatorio («, tu non sei nessuno, sei responsabile della guerra, ci devi una montagna di soldi», riportiamo liberamente, ma quello era il senso), che qualche sprovveduto commentatore aveva prefigurato replicarsi anche nella basilica romana della città del Vaticano, non c’è. 🔗 Formiche.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump vs Zelensky, anatomia di un colloquio: le parole, i gesti, il linguaggio del corpo; Esperto: 'Trump, Zelensky e il complesso di Weimar'; Diplomazia KO: la crisi USA-Ucraina e la politica estera ridotta a talk show. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump – Zelensky: è tutto cambiato? La verità è nei gesti L’analisi non verbale con Patrick Facciolo - Per gli studiosi di comunicazione quello che diciamo rappresenta solo il 23% di ciò che comunichiamo. Esistono infatti diversi tipi di comunicazione, alcuni volontari, altri molto meno, seguendo il ve ... 🔗informazione.it

Trump: "Zelensky a San Pietro? Ecco che cosa ci siamo detti". E attacca Putin. Cremlino: "Tregua dall'8 al 10 maggio" - Trump ha negato che il suo rapporto con Zelensky sia mai stato cattivo, dicendo invece che la loro celebre disputa televisiva di febbraio era stato "solo un piccolo ostacolo". "Lo vedo come più ... 🔗affaritaliani.it

L'incontro Trump-Zelensky ai funerali di Papa Francesco farà la storia? L'analisi del direttore Fontana - Fermo immagine del Tg1 che ritrae Zelensky e Trump ai funerali di papa Francesco - ANSA Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo della Casa Bianca Donald Trump… Leggi ... 🔗informazione.it