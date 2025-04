Trump e l’invito a Musk Resti nell’amministrazione a tempo indeterminato

Trump ha iniziato il suo discorso parlando del suo operato in termini di immigrazione in questi primi cento giorni di mandato.Successivamente il tycoon ha parlato del patron di Tesla Elon Musk, presente alla riunione, invitandolo a rimanere nella sua amministrazione "a tempo indeterminato" in un periodo in cui si vocifera che il miliardario si stia preparando a tornare a concentrarsi sulle sue aziende Tesla e SpaceX."Siete invitati a restare quanto volete", ha affermato Trump. Secondo il presidente americano Musk sarebbe stato "trattato ingiustamente" per il suo ruolo nell'aiutare Trump a ridurre le dimensioni e la portata del governo federale.

