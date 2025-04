Trump e il discorso dei 100 giorni | Dazi accordo equo con la Cina Auto? Massacreremo chi non produce in Usa

Trump alleggerisce i Dazi sulle Auto mostrando “flessibilità” e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le case Automobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno “massacrate” dalla sua politica commerciale. Nel Michigan, Stato dell'Auto americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100 giorni, “i migliori di sempre, ed è solo l'inizio. L'età dell'oro è appena iniziata” anche grazie ai Dazi. “Avremo un accordo equo con la Cina”, ha detto ai suoi sostenitori. In un evento stile comizio elettorale, epaselect epa12063696 Supporters of US President Donald Trump attend a rally to celebrate his 100 days in office in Warren, Michigan, USA, 29 April 2025. EPADIEU-NALIO CHERY Trump si è regalato un bagno di folla per celebrare i successi delle sue prime 14 settimane alla presidenza, durante le quali il “mondo ha assistito a una rivoluzione di buon senso”: “abbiamo portato a Washington il cambiamento più profondo della storia”. 🔗 Quotidiano.net - Trump e il discorso dei 100 giorni: “Dazi, accordo equo con la Cina. Auto? Massacreremo chi non produce in Usa” Roma, 30 aprile 2025 – Donaldalleggerisce isullemostrando “flessibilità” e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le casemobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno “massacrate” dalla sua politica commerciale. Nel Michigan, Stato dell'americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100, “i migliori di sempre, ed è solo l'inizio. L'età dell'oro è appena iniziata” anche grazie ai. “Avremo uncon la”, ha detto ai suoi sostenitori. In un evento stile comizio elettorale, epaselect epa12063696 Supporters of US President Donaldattend a rally to celebrate his 100 days in office in Warren, Michigan, USA, 29 April 2025. EPADIEU-NALIO CHERYsi è regalato un bagno di folla per celebrare i successi delle sue prime 14 settimane alla presidenza, durante le quali il “mondo ha assistito a una rivoluzione di buon senso”: “abbiamo portato a Washington il cambiamento più profondo della storia”. 🔗 Quotidiano.net

