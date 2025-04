Trump è arrabbiato con tutti perché è astemio

Ilfoglio.it - Trump è arrabbiato con tutti perché è astemio Viva il Canada! Chi l’avrebbe mai detto? Mentre giungevano i risultati delle elezioni politiche, venivano anche diramati gli esiti di una ricerca pubblicata sul Canadian Journal of Cardiology, secondo cui gli strumenti per evitare gli attacchi di cuore sono i soliti: fare attività fisica, non ingrassare, mangiare frutta, bere champagne. Champagne? Aveva evidentemente capito tutto Federico II di Prussia, il quale sin dalla gioventù si fece prescrivere da un medico compiacente una cura a base del prestigioso alcolico francese e campò settantacinque anni, età più che rispettabile nel Settecento. I dati pubblicati dalla rivista scientifica canadese non si limitano ad aggiornare l’antico adagio per cui è il vino rosso a far buon sangue (dalla ricerca emerge che, oltre allo champagne, va bene anche un bianco fermo); sembrano altresì gettare una nuova luce sugli effetti dell’alcol sulla salute, comprovando che una moderata consumazione non può che fare bene. 🔗 Ilfoglio.it

Trump sospende dazi per 90 giorni per tutti i paesi, Cina unica esclusa con rincaro del 125%; vola Wall Street, Dow Jones +6.40%, S&P500 oltre il 7%. - Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo social Truth dopo giorni in cui le borse hanno chiuso in rosso e i vari paesi colpiti avevano stabi 🔗ilgiornaleditalia.it

“Dai naturali ai deacolati, lascio un Vinitaly aperto a tutti. Trump? Ci ha compattato”. L’addio di Maurizio Danese a Veronafiere - L'ad della Fiera di Verona traccia un bilancio di questi dieci anni. Tra gli obiettivi raggiunti, la divisione tra business e wine lover e l'incoming di buyer. "Il momento più difficile? Quello del Covid" 🔗gamberorosso.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

