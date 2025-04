Trump | Dazi alla Cina? Faremo un accordo Chi non produrrà auto in Usa sarà massacrato

Ilgiornale.it - Trump: "Dazi alla Cina? Faremo un accordo. Chi non produrrà auto in Usa sarà massacrato" Un ordine esecutivo firmato dal presidente americano introduce modifiche con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione di aliquote sui veicoli esteri 🔗 Ilgiornale.it

Il caos dazi taglia le gambe a Usa, Ue e Cina: ecco di quanto possono calare Pil e commerci. La California: «Faremo causa a Trump» - Dopo il caos diplomatico, arrivano i timori per l’economia. La guerra commerciale commerciale scatenata da Donald Trump – contro Pechino, ma non solo – comincia a far sentire tutto il proprio peso sugli scambi commerciali, al punto da aver convinto la World Trade Organization a tagliare le stime sul commercio mondiale. Nel 2025, secondo il Wto, gli scambi caleranno tra lo 0,2% e l’1,5% proprio in seguito ai dazi americani. 🔗open.online

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump: «La Cina vuole fare un accordo con noi». E allenta i dazi sulle auto: «Ma chi non le produce qui sarà massacrato» - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando «flessibilità» e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le ... 🔗msn.com

Dazi, Trump: avremo un accordo equo con la Cina - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. (ANSA) ... 🔗msn.com

Guerra dei dazi, Trump: faremo accordo equo con la Cina - Stiamo parlando attivamente con la Cina per un accordo equo, proclama Donald Trump con i giornalisti. Del resto la sua portavoce, Karoline Leavitt, ieri aveva affermato che "i colloqui con Pechino ... 🔗tg.la7.it