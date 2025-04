Trump | Dazi alla Cina al 145%? Li meritano Chi non produrrà auto in Usa sarà massacrato

Ilgiornale.it - Trump: "Dazi alla Cina al 145%? Li meritano. Chi non produrrà auto in Usa sarà massacrato" Un ordine esecutivo firmato dal presidente americano introduce modifiche con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione di aliquote sui veicoli esteri 🔗 Ilgiornale.it

Casa Bianca, Trump shock: “Dazi alla Cina al 145%” - Washington – Con un’improvvisa accelerazione nella sua politica commerciale, la Casa Bianca ha annunciato un aumento vertiginoso dei dazi sulle importazioni dalla Cina, portandoli a un livello complessivo del 145%. La notizia è stata riportata dalla CNBC, che cita un portavoce dell’amministrazione, all’indomani della nuova ordinanza esecutiva firmata da Donald Trump. Nel dettaglio, la misura prevede che l’aliquota “reciproca” – ossia quella calcolata come risposta speculare alle barriere commerciali cinesi – sia passata dall’84% al 125% in sole 24 ore. 🔗thesocialpost.it

I dazi Usa alla Cina al 145%, Wall Street cola a picco: bene l’Europa. Trump: "Tratterò l’Ue come un unico blocco" - Il sospiro di sollievo di Wall Street è durato poco. La paura di una guerra commerciale senza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e i timori sui danni che i dazi potrebbero causare all’ economia mondiale tornano con prepotenza e affondano i listini americani, alimentando lo spettro di una recessione . «Stiamo facendo bene, ci sono dei costi di transizione ma alla fine andrà tutto bene»,... 🔗feedpress.me

Trump: "Tratteremo con l'Ue sui dazi come un unico blocco" | Per la Cina tariffe doganali Usa al 145% - L'Unione europea sospende a sua volta per 90 giorni le tariffe doganali con gli Stati Uniti. Macron: "Pausa fragile, dobbiamo proteggerci" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump allenta i dazi sulle auto e annuncia un accordo con l'India - In volo verso gli Usa il negoziatore giapponese per i dazi; Trump, comizio in Michigan per i 100 giorni alla Casa Bianca: difende i dazi ma li allenta sull’auto. «Non avete ancora visto niente; Trump, i dazi alla Cina al 145%? 'Se li merita'; Trump firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto | Non ho fiducia al 100% nel capo del Pentagono. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Dazi alla Cina al 145%? Li meritano". Trump attacca Pechino poi annuncia l'intesa con l'India - La Casa Bianca lo aveva annunciato poche ore fa e così è stato: il presidente Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo volto a mitigare l'impatto dei dazi recentemente imposti sulle automobili ... 🔗msn.com

Trump, i dazi alla Cina al 145%? 'Se li merita' - "Lo meritano". Così Donald Trump ha risposto nel corso di un'intervista ad Abc, di cui sono stati diffusi degli estratti, a chi gli chiedeva dell'attuale livello dei dazi alla Cina al 145%. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Trump: «La Cina vuole fare un accordo con noi». E allenta i dazi sulle auto: «Ma chi non le produce qui sarà massacrato» - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando «flessibilità» e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le case automobilistiche che non porteranno la pro ... 🔗informazione.it