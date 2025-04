Trump celebra i 100 giorni di presidenza | Con me il mondo ha visto una rivoluzione del buon senso | Solo tre clandestini entrati dal Messico

Donald Trump celebra i primi 100 giorni di successo alla Casa Bianca a Warren, Michigan - "Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l'inizio, non avete ancora visto niente". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento a Warren, Michigan, per festeggiare i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di "Usa, Usa". "Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando", ha affermato Trump. 🔗quotidiano.net

Trump celebra i primi 100 giorni: «Nulla mi fermerà», e promette un accordo con la Cina - Il presidente Donald Trump ha celebrato i primi 100 giorni del suo nuovo mandato con un comizio a Warren, nel Michigan, simbolo dell’industria automobilistica americana. In un clima da campagna elettorale, ha annunciato l’allentamento dei dazi sulle auto, concedendo più tempo ai costruttori per adattarsi al nuovo protezionismo. Ma ha anche lanciato un monito: le aziende che non riporteranno la produzione negli Stati Uniti saranno «massacrate» dalla sua politica commerciale. 🔗lettera43.it

Donald Trump festeggia 100 giorni. Celebra i successi e attacca i nemici - A Warren (Michigan) il presidente Usa festeggia le sue prime 14 settimane, mentre nei sondaggi la sua popolarità è in calo. E annuncia nuovi negoziati commerciali: «Non avete ancora visto nulla» ... 🔗milanofinanza.it

