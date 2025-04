Trump ' Carney a breve alla Casa Bianca'

Trump ha detto di aver telefonato ieri al premier canadese Mark Carney per congratularsi per la sua vittoria e che "non avrebbe potuto essere più gentile", annunciando la sua visita alla Casa Bianca "a breve, forse la prossima settimana o prima".

La scure di Elon Musk sull’università: oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca: «Ha un QI altissimo!» – Il video - O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. 🔗open.online

Trump: «Furioso con Putin, se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca - Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha... 🔗ilmessaggero.it

I movimenti alla Casa Bianca : "Trump pronto a scaricare Musk" - La corona di groviera con cui Elon Musk si è fatto fotografare un paio di giorni fa per ingraziarsi (senza riuscirci) gli elettori del Wisconsin è stata in qualche modo profetica. Del suo regno, all’interno dell’amministrazione Trump, rischiano infatti di rimanere solo i buchi. Secondo un’indiscrezione di Politico, il numero uno di Tesla potrebbe presto lasciare il suo ruolo di zar assoluto del DogE, il dipartimento dell’efficienza governativa. 🔗quotidiano.net

