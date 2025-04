Trump annuncia l’età dell’oro ma il Pil frena e il tycoon dà la colpa a Biden

Trump festeggia i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca ribadendo che in America è tornata "l’età dell’oro" arrivano le statistiche sul prodotto interno lordo (pil) a frenare gli entusiasmi, trascinando Wall Street ancora una volta in territorio negativo. 🔗 Today.it - Trump annuncia "l’età dell’oro" ma il Pil frena (e il tycoon dà la colpa a Biden) Mentre il presidente americano Donaldfesteggia i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca ribadendo che in America è tornata "" arrivano le statistiche sul prodotto interno lordo (pil) are gli entusiasmi, trascinando Wall Street ancora una volta in territorio negativo. 🔗 Today.it

Trump annuncia i dazi Usa: «È la nostra età dell’oro, all’Ue il 20%». Cosa succede all’Italia - “È la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. Dal Garden Rose della Casa Bianca, Donald Trump annuncia i “dazi reciproci” che gli Stati Uniti introducono nei confronti degli altri paesi. “È il Liberation Day. Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata, il giorno in cui cominciamo a rendere l’America ricca di nuovo. Il nostro paese e i nostri contribuenti sono stati derubati per 60 anni, ma non succederà più. 🔗secoloditalia.it

